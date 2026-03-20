Thủ đoạn giả công an trấn áp, cướp 2,2 triệu USD từ mẹ ruột

Tây NinhPhạm Lý Phương mang nợ nần, biết mẹ đang giữ hộ 2 triệu USD của người khác nên rủ đồng phạm giả công an đến kiểm tra rồi cướp.

Ngày 20/3, Phương, 35 tuổi, cùng Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tuấn Anh (cùng 33 tuổi); Đào Xuân Lộc, 35 tuổi; Lê Nguyên Bình, 38 tuổi và Lò Việt Chung, 33 tuổi, bị TAND tỉnh Tây Ninh xử về tội Cướp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.

Giả công an 'đánh án' cướp hơn 2,2 triệu USD trên tay mẹ

Theo cáo trạng, Phương sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Do nợ nần, cần tiền trả ngân hàng, lại biết mẹ sắp nhận giữ giúp người khác hơn 2,2 triệu USD nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Phương sau đó gọi điện bàn bạc, thống nhất với Lộc sẽ cướp số tiền này. Lộc đồng ý và rủ thêm Tuấn Anh, Anh Duy tham gia. Từ ngày 23/2/2025 đến ngày 10/3/2025, nhóm của Phương đã 3 lần gặp nhau tại khu vực Bến Cầu để lên kế hoạch.

Phạm Lý Phương (trái) cùng đồng phạm. Ảnh: Hoàng Nam

Theo phân công, Phương sẽ thông báo cho cả nhóm khi mẹ có tiền và vị trí cất giữ tại nhà. Lộc, Tuấn Anh, Duy sẽ ở gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài chờ tin, sau đó đến nhà bà Hoa giả danh công an kiểm tra "do có chứa ngoại tệ", uy hiếp để cướp tiền.

Sau khi cướp, cả nhóm dự tính đến khu công nghiệp thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu để giao tiền cho Phương, rồi chia cho các thành viên.

Ngày 8/3, bà Hương (không rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) gọi qua Telegram cho bà Mỹ (44 tuổi, ngụ TP HCM, kinh doanh bất động sản), hỏi mượn 2,5 triệu USD.

Hai hôm sau, khi chuẩn bị được số tiền 2.281.700 USD, bà Mỹ giao cho người làm thuê mang từ công ty ở quận 5, TP HCM, về nhà mẹ vợ người này tại thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh để cất giữ. Sau đó, bà Mỹ gọi điện yêu cầu cho người đến lấy tiền.

Sau khi được mẹ kêu đến lấy thùng tiền dán băng keo mang về nhà cất giữ, Phương gọi điện báo cho Lộc để triển khai kế hoạch.

Khoảng 13h, Lộc mượn ôtô của bạn, giao cho Tuấn Anh lái chở Lộc và Duy đến nhà bà Hoa. Do trước đây từng đến nhà chơi, sợ bị nhận diện nên Lộc ngồi ngoài xe, để hai đồng phạm vào trong.

Thấy bà Hoa đang ngồi cạnh thùng carton đựng tiền ở phòng khách, Duy và Tuấn Anh xông vào, xưng là "công an đến kiểm tra" vì có tin báo bà này chứa ngoại tệ trái phép. Duy dùng điện thoại quay phim, hỏi tiền trong thùng là gì, có giấy tờ không nhằm trấn áp tinh thần.

Duy yêu cầu bà Hoa giao điện thoại, căn cước công dân và chuẩn bị đồ đạc để đi làm việc với công an. Khi bà Hoa đi ra phía sau nhà, Tuấn Anh cùng Duy lấy thùng tiền mang ra ôtô, tẩu thoát.

Phương sau đó gọi điện cho Lộc để hẹn đến điểm chia tiền, nhưng người này bất ngờ tắt điện thoại và bỏ trốn.

Ôm tiền bỏ trốn, 'lật kèo' ngay sau vụ cướp

Sau khi bị cướp, bà Mỹ đến nhà bà Hoa, gặp Phương. Tại đây, Phương thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp. Ngày 11/3, Phương đến Công an tỉnh Tây Ninh tự thú.

Lộc, Tuấn Anh và Duy sau đó mang số tiền hơn 2,2 triệu USD về TP HCM, bỏ vào balô.

Lộc gọi Lò Việt Chung đến khu vực đối diện cổng trụ sở Quân khu 7 để trả ôtô, rồi chở đi đổi 20.000 USD tại các tiệm vàng (không rõ địa chỉ), được khoảng 500 triệu đồng để tiêu xài.

Tuấn Anh đến chung cư tại quận 1 gặp bạn gái, đưa 150 triệu đồng; số còn lại do Lộc và Duy giữ. Sau đó, cả nhóm mua vé tàu ra Hà Nội lẩn trốn.

Tại Hà Nội, nhóm thuê căn hộ tại phường Tây Mỗ, quận Hà Đông và gọi Nguyễn Bảo Chung (em của Tuấn Anh) đến nhận phòng. Nhóm thống nhất giao Tuấn Anh và Duy 100.000 USD để đổi tiền tiêu xài. Lộc mang số còn lại cùng Chung về nhà bà ngoại tại TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lẩn trốn.

Cùng thời điểm, Tuấn Anh và Duy gặp 4 người quen nhờ hỗ trợ chỗ ở. Do không biết nguồn gốc số tiền, họ đồng ý giúp. Hai người sau đó đến nhà hai phụ nữ tại Hà Nội bán 100.000 USD, thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Duy gọi cho Lê Nguyên Bình, thông báo đã cướp được tiền và gửi video. Biết rõ nguồn gốc tài sản, Bình vẫn hướng dẫn nhóm trốn sang Thái Lan hoặc Malaysia, đồng thời cung cấp tài khoản để nhận hơn 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Bình chuyển đổi sang tiền Việt và tiền điện tử USDT.

Video Cảnh sát theo dấu bắt băng cướp 2 triệu USD Cảnh sát theo dõi băng cướp, vây bắt, thu giữ tang vật. Video: Tuyết Nhung

Tối hôm sau, Lộc quay lại Hà Nội, ăn cơm tại nhà người quen và gửi lại một valy tiền. Theo chỉ dẫn, Bình đến lấy valy, mang cất tại phòng 204 của một khách sạn ở quận Hà Đông.

Ngày 15/3, Bình gặp người quen bán 200.000 USD, thu hơn 5,1 tỷ đồng; sau đó dùng 3,3 tỷ đồng mua 130.023 USDT.

Cùng ngày, theo chỉ dẫn của Bình, Lộc, Duy và Tuấn Anh thuê taxi từ Hà Nội vào Đồng Nai lẩn trốn. Bình chuyển 300 triệu đồng cho người quen rút tiền mặt cho nhóm sử dụng, phần còn lại cất tại khách sạn.

Đến 22h ngày 15/3, Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra, thu giữ 1.959.800 USD và 40 triệu đồng tại khách sạn.

Từ trái sang: Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Đào Xuân Lộc bị bắt chiều nay. Ảnh: Tuyết Nhung

Biết bị truy nã, chiều 22/3, Lộc gọi nhờ Chung chở từ Trảng Bom (Đồng Nai) lên xã Chư Sê (Gia Lai) để lẩn trốn. Chung đồng ý, thuê ôtô chở cả nhóm và nhận 10 triệu đồng.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lộc, Tuấn Anh và Duy tại thôn Nông Trường, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm hơn 770 triệu đồng cùng hơn 2,2 triệu USD.

Chiều nay, tòa tuyên án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.