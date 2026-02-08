Thiết kế trục đường gần 8.800 tỷ đồng nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

Dự án đường nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 5,9 km, vốn 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được HĐND TP HCM thông qua ngày 6/2, dự kiến khởi công quý IV năm nay, hoàn thành sau 2028.
Công trình có điểm đầu nối vào đường Nguyễn Thị Định gần giao lộ Trương Văn Bang, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua hai phường Cát Lái và Long Trường.
Giai đoạn đầu, nút giao với đường Nguyễn Thị Định tổ chức giao đồng mức, điều tiết bằng đèn tín hiệu; giai đoạn sau sẽ tách dự án đầu tư nút giao khác mức, có thể làm cầu vượt hoặc hầm chui.
Hiện đường Nguyễn Thị Định là lối ra vào duy nhất của cảng Cát Lái, quy mô 6 làn xe, đang được nghiên cứu mở rộng để giảm ùn tắc.
Trên tuyến sẽ xây cầu Bà Cua gồm hai đơn nguyên, mỗi bên 5 làn xe, trong đó 3 làn xe tuyến chính và 2 làn song hành.
Tại giao lộ với đường Nguyễn Thị Tư, dự án thiết kế vòng xoay cho xe rẽ đi các hướng.
Tại khu vực ven rạch Ông Nhiêu, dự án thiết kế đường chui dưới cầu cạn phục vụ nhu cầu đi lại các khu dân cư xung quanh.
Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đường liên cảng dự kiến thu hồi gần 61 ha đất, trong đó diện tích thành phố phải chi trả đền bù khoảng 7 ha, hơn 15 ha thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp. Phần diện tích còn lại là kênh rạch, đường giao thông nên không phải thực hiện bồi thường.
Nút giao lớn và phức tạp nhất nằm ở cuối tuyến là khu vực kết nối với tuyến Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nơi này được bố trí nhiều nhánh cầu vượt và hầm chui cho xe vòng theo các hướng.
Một góc khác về thiết kế nút giao giữa ba tuyến đường. Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành một trong những nút giao lớn và hiện đại nhất TP HCM, bên cạnh các nút An Phú và Tân Vạn đang thi công.
Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 - cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây gồm hai hợp phần: bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng khoảng 1.400 tỷ đồng; xây dựng tuyến đường 7.382 tỷ đồng.
Tuyến chuyên dụng này kết nối trực tiếp hệ thống cảng với mạng giao thông liên vùng, giảm ùn tắc và hạn chế xe container vào nội đô phía đông TP HCM.
Giang Anh
Ảnh: Sở Xây dựng