Thiết kế trục đường gần 8.800 tỷ đồng nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

Dự án đường nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 5,9 km, vốn 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được HĐND TP HCM thông qua ngày 6/2, dự kiến khởi công quý IV năm nay, hoàn thành sau 2028.

Công trình có điểm đầu nối vào đường Nguyễn Thị Định gần giao lộ Trương Văn Bang, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua hai phường Cát Lái và Long Trường.