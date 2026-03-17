Thiết kế nhà ga VIP sân bay Phú Quốc tái hiện vẻ đẹp biển đảo

Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc được thiết kế với hình dáng uyển chuyển của cá đại bàng biển, bên trong là chuỗi không gian gợi hành trình khám phá đại dương.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang) đang được nâng cấp, mở rộng để trở thành một trong những sân bay hiện đại hàng đầu khu vực, phục vụ APEC 2027. Điểm nhấn của dự án là nhà ga VIP rộng khoảng 8.500 m2.

Công trình do kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti thiết kế, trong đó phần nội thất do Aedas Interiors (Singapore), thuộc tập đoàn Aedas, một trong những đơn vị kiến trúc và quy hoạch lớn trên thế giới, đảm nhiệm.

Phối cảnh nhà ga VIP nhìn từ trên cao.

Nhà ga được trang bị hạ tầng hiện đại, có khả năng phục vụ chuyến bay chuyên cơ với quy mô 300 hành khách. Đây sẽ là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia tham dự APEC 2027.

Ý tưởng chủ đạo của công trình lấy cảm hứng từ cá đại bàng biển, loài sinh vật biểu trưng cho sự tự do và sức mạnh bền bỉ của đại dương. Từ hình tượng này, các nhà thiết kế xây dựng chuỗi không gian nội thất như một hành trình đi sâu vào nhiều tầng lớp của biển.

Phối cảnh phía trước đại sảnh nhà ga VIP.

Nhà ga được định hình như tác phẩm nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của đảo Ngọc bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại. Các yếu tố bản địa của Phú Quốc như bờ cát trắng, nghề làm nước mắm, nuôi cấy ngọc trai, trồng tiêu, rượu sim hay nhịp sống làng chài được lấy làm ý tưởng thiết kế công trình cửa ngõ hàng không.

Khu vực phòng chờ.

Khu đại sảnh đón khách, trong không gian kiến trúc mang hơi thở biển cả, hình ảnh đình làng Việt Nam được gợi nhắc qua hệ mái dốc, kết cấu vì kèo và các vách ngăn tạo cảm giác ấm áp và vững chãi.

Khu làm thủ tục nổi bật với trục không gian cao, thẳng, nhấn mạnh bởi hàng cột gỗ. Tại khu khởi hành, không gian mở rộng với các ô kính lớn cao sát trần, hướng tầm nhìn ra biển.

Phòng chờ cho quan chức cấp cao.

Khu vực chờ dành cho các đoàn quan chức cấp cao và nguyên thủ được thiết kế với sắc thái trầm hơn, gợi cảm giác bước vào tầng sâu của đại dương. Không gian bao quanh bởi các bề mặt đá obsidian đen bóng điểm xuyết đường chỉ kim loại ánh vàng. Ở trung tâm là tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh và vàng treo lơ lửng, mô phỏng hình ảnh cá đại bàng biển đang sải cánh.

Với vai trò then chốt trong phát triển hạ tầng giao thông và du lịch, chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được nâng cấp toàn diện, hướng đến trở thành một trong những sân bay hiện đại, thông minh

Phối cảnh sảnh đến.

Theo quy hoạch, sân bay quốc tế Phú Quốc rộng hơn 1.050 ha, đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Trước thềm APEC 2027, công suất sân bay dự kiến đạt 18 triệu lượt hành khách/năm, gấp 4,5 lần hiện nay, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch, kinh tế của đảo ngọc Phú Quốc. Đến năm 2050, sân bay được quy hoạch đạt công suất 50 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đoàn Loan