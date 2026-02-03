Thiết kế mở rộng gấp đôi đường từ TP HCM đi miền Tây

Phối cảnh đường sau khi mở rộng.

Đây là một trong 4 dự án nâng cấp đường hiện hữu ở TP HCM được triển khai hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), tổng mức đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng.

Đoạn đường được nâng cấp dài gần 10 km (qua Bình Tân và Bình Chánh cũ); điểm đầu giao đường Kinh Dương Vương, điểm cuối giáp Tây Ninh. Mặt đường hiện hữu từ 6 làn xe được mở rộng lên 10-12 làn, đạt chiều ngang 60 m theo quy hoạch.