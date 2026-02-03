Thiết kế mở rộng gấp đôi đường từ TP HCM đi miền Tây

Phối cảnh đường sau khi mở rộng.
Đây là một trong 4 dự án nâng cấp đường hiện hữu ở TP HCM được triển khai hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), tổng mức đầu tư khoảng 16.270 tỷ đồng.
Đoạn đường được nâng cấp dài gần 10 km (qua Bình Tân và Bình Chánh cũ); điểm đầu giao đường Kinh Dương Vương, điểm cuối giáp Tây Ninh. Mặt đường hiện hữu từ 6 làn xe được mở rộng lên 10-12 làn, đạt chiều ngang 60 m theo quy hoạch.
Quốc lộ 1 đoạn mở rộng hiện mang tên Lê Khả Phiêu - cửa ngõ chính kết nối TP HCM về các tỉnh miền Tây.
Thành phố đã tổ chức thi tuyển kiến trúc và phương án đạt giải cao nhất mang mã số QL02, do liên danh Công ty TNHH Đầu tư VTCO - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam (Tedi South), thực hiện.
Phương án thiết kế các hướng đi và tổ chức giao thông ở khu vực nút giao với đường Kinh Dương Vương.
Cận cảnh thiết kế nút giao với đường Kinh Dương Vương. Ở nút giao này sẽ có cầu vượt, đảo tròn giúp giảm xung đột các hướng đi, kết hợp nhiều hạng mục cảnh quan xung quanh.
Vòng xoay phía dưới nút giao được thiết kế các hạng mục mỹ thuật nhằm tăng mỹ quan và tăng tính nhận diện. Trong đó, điểm nhấn ở khu vực này sẽ có trụ phát sáng, mang hình tượng vương miện của thủy tổ Kinh Dương Vương.
Phương án thiết kế cầu Bình Điền.
Tại nút giao Bình Thuận bố trí cầu đi bộ để thuận tiện và an toàn cho người dân qua lại.
Vị trí đoạn quốc lộ 1 được đầu tư nâng cấp. Đồ họa: Hoàng Thanh
Theo kế hoạch, dự án nâng cấp quốc lộ 1 triển khai từ nay đến năm 2028. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giúp giảm ùn tắc, tai nạn, sẽ góp phần phát huy hiệu quả các trục lớn như cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Vành đai 3, 4...
Cùng với dự án này, thành phố cũng đẩy nhanh ba công trình nâng cấp quốc lộ 22, 13 và đường trục Bắc - Nam theo hình thức BOT.
Giang Anh
Ảnh: Liên danh Công ty Đầu tư VTCO - TEDI SOUTH, Sở Xây dựng