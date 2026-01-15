Thiết kế metro Bến Thành - Tham Lương

Phối cảnh mặt cắt ngầm cụm ga Bến Thành (trung tâm TP HCM), nơi giao nhau metro Bến Thành – Tham Lương và Bến Thành – Suối Tiên.
Tuyến metro Bến Thành – Tham Lương khởi công ngày 15/1, đầu tư bằng ngân sách, tổng mức hơn 55.000 tỷ đồng. Toàn tuyến dài gần 11,3 km, từ ga Bến Thành (quận 1 cũ) đến depot Tham Lương (quận 12 cũ).
So với phương án trước, chiều dài tuyến được điều chỉnh tăng khoảng 200 m để đồng bộ kết nối metro số 1 tại ga Bến Thành và mở rộng các hạng mục trong phạm vi depot Tham Lương.
Phối cảnh tàu chạy qua đoạn hầm ngầm metro Bến Thành - Tham Lương.
Tuyến metro được TP HCM đặt mục tiêu hoàn thành năm 2030, tương ứng khoảng 5 năm thi công. Dự án thí điểm theo cơ chế mới, nhằm tháo gỡ các vướng mắc từng khiến metro số 1 mất 17 năm mới hoàn thành.
Giai đoạn đầu khai thác, tuyến sử dụng tàu 3 toa, tốc độ tối đa 80–110 km/h, cao điểm phục vụ hơn 14.400 hành khách mỗi giờ mỗi hướng.
Thiết kế bên trong ga ngầm Bến Thành.
Phần lớn chiều dài metro Bến Thành - Tham Lương nằm dưới lòng đất với hơn 9 km đi ngầm. Toàn tuyến có 10 ga ngầm (bao gồm ga Bến Thành), một ga trên cao cùng một depot.
Một trong các lối lên xuống ga ngầm Bến Thành của metro Bến Thành - Tham Lương.
Ga trung tâm Bến Thành trong tương lai sẽ tiếp tục là điểm kết nối với các tuyến metro số 4, 3a và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.
Phối cảnh bên trong ga Tao Đàn, một trong những ga ngầm lớn nhất trên tuyến. Ga này nối tiếp với Bến Thành, nằm gần công viên Tao Đàn, tương lai được kết nối với metro số 3 của thành phố.
Ngoài Bến Thành có 4 tầng ngầm, những ga ngầm còn lại của metro Bến Thành - Suối Tiên phần lớn có hai tầng. Tầng trên là sảnh chờ, bán vé, dịch vụ nhà ga; tầng dưới cho khách lên tàu và chuyển tiếp.
Lối lên xuống ga ngầm Tao Đàn bên đường Cách Mạng Tháng Tám. Thiết kế này tương đối giống lối vào ga ngầm metro Bến Thành - Suối Tiên đang khai thác.
Đoạn chuyển tiếp từ phần ngầm lên ga Tân Bình - nhà ga trên cao duy nhất trên tuyến.
Ngoài phần lớn chiều dài đi ngầm, phần trên cao, chuyển tiếp và đường dẫn vào depot dài khoảng 2 km.
Ga Tân Bình có kết cấu hai tầng, mái che, bố trí cầu thang bộ, thang cuốn, máy giúp khách thuận tiện tiếp cận.
Phối cảnh ga Tân Bình nhìn từ phía dưới.
Tương tự các ga trên cao của metro Bến Thành - Suối Tiên, ga Tân Bình có cầu đi bộ giúp khách an toàn qua đường vào nhà ga.
So với thiết kế cũ áp dụng mức GoA2 (bán tự động), metro Bến Thành – Tham Lương được nâng cấp lên GoA4, mức tự động hóa cao nhất hiện nay, cho phép vận hành hoàn toàn tự động, không cần người lái.
Trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi cần vận hành đặc biệt, nhân viên điều hành có thể can thiệp từ xa để bảo đảm an toàn cho hành khách.
Hướng tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Đồ họa: Tâm Thảo
Trước đó Metro số 2 phê duyệt năm 2010, song chậm triển khai do vướng vốn, thủ tục và mặt bằng. Sau khi chuyển cơ chế mới, dự án được rút ngắn quy trình, giúp thành phố chủ động hơn trong lựa chọn nhà thầu, công nghệ và phương thức triển khai.
Giang Anh
Ảnh: MAUR