Thiết kế metro Bến Thành - Tham Lương

Phối cảnh bên trong ga Tao Đàn, một trong những ga ngầm lớn nhất trên tuyến. Ga này nối tiếp với Bến Thành, nằm gần công viên Tao Đàn, tương lai được kết nối với metro số 3 của thành phố.

Ngoài Bến Thành có 4 tầng ngầm, những ga ngầm còn lại của metro Bến Thành - Suối Tiên phần lớn có hai tầng. Tầng trên là sảnh chờ, bán vé, dịch vụ nhà ga; tầng dưới cho khách lên tàu và chuyển tiếp.