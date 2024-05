Thiết kế máy bay siêu thanh không cánh 1.850 km/h

Mẫu máy bay hình tam giác của nhà thiết kế Oscar Viñal trông giống tàu vũ trụ, hứa hẹn rút ngắn gần một nửa thời gian bay xuyên qua Đại Tây Dương.

Máy bay siêu thanh Sky OV có tốc độ 1.852 km/h. Ảnh: Oscar Viñal

Nhà thiết kế người Tây Ban Nha Oscar Viñal giới thiệu ý tưởng thiết kế máy bay phản lực hydro siêu thanh không cánh có thể đạt tốc độ Mach 1.5 (1.852 km/h) và chở 300 hành khách, Interesting Engineering hôm 15/5 đưa tin. Tốc độ đó nhanh gấp đôi so với những máy bay phản lực thương mại hiện đại. Điều này cho phép phương tiện bay giữa London và New York trong chưa đầy 5 giờ so với 8 giờ như chuyến bay xuyên Đại Tây Dương hiện nay.

Máy bay mang tên Sky OV có hình dáng hiện đại giống tàu vũ trụ. Sky OV có thiết kế hình tam giác, có nghĩa thân và cánh máy bay nối liền nhau tạo thành một cấu trúc lớn. Do đó, mẫu máy bay không cánh sẽ có không gian cabin rộng rãi hơn so với máy bay phản lực truyền thống. Thiết kế không cánh cũng giúp giảm lực cản và tăng mức tiết kiệm nhiên liệu, theo Vinal.

Hệ thống đẩy của máy bay sẽ chạy bằng nhiên liệu hydro kết hợp với điện, biến bay siêu thanh không thải khí thành hiện thực. Thay vì dùng động cơ turbine phản lực luồng, sức mạnh của máy bay đến từ động cơ kích nổ xung lực lai (PDE) cùng với động cơ phản lực cánh quạt. Mặt ngoài của Sky OV sẽ bao phủ chấm lượng tử, giúp sản xuất điện từ ánh sáng Mặt Trời. Phương tiện cũng trang bị cánh liệng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện hiệu suất của máy bay.

"Toàn bộ mẫu máy bay mới trông tương tự thiết kế "cánh bay" mà những máy bay quân sự sử dụng như B2, nhưng phần cánh liền thân có thể tích lớn hơn ở đoạn giữa", Vinal nói.

Nhà thiết kế cho biết loại máy bay này sẽ có sải cánh lớn hơn một chút so với Boeing 747 và có thể hoạt động ở những nhà ga sân bay hiện nay. Sky OV cũng nhẹ hơn, tạo ra ít tiếng ồn và khí thải, đồng thời có chi phí vận hành thấp hơn máy bay vận chuyển thông thường. Nó có tầm hoạt động 16.600 km và trần bay là 13.000 m.

Ngoài tốc độ cao, phương tiện sang trọng cũng trang bị nhiều tiện nghi xa xỉ cho hành khách, bao gồm phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí đầu bếp trong chuyến bay. Sky OV có cabin rộng rãi cùng với rèm cửa sổ và cửa trượt. Trong khi một số máy bay quân sự và drone có thể bay ở tốc độ siêu nhanh, Sky OV tìm cách tái hiện huyền thoại Concorde và biến bay siêu thanh thành hiện thực.

An Khang (Theo Interesting Engineering)