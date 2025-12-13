Thiết kế hai cầu đi bộ tạo điểm nhấn mới bên sông Sài Gòn

TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, kết hợp chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), theo đề xuất của Sở Xây dựng. Việc bổ sung các cầu nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người qua đường tại khu vực có mật độ giao thông cao.

Hai cầu bộ hành dự kiến đặt tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (trước khách sạn Majestic Sài Gòn) và Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (gần tòa nhà The Landmark).