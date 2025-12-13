Thiết kế hai cầu đi bộ tạo điểm nhấn mới bên sông Sài Gòn

TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư hai cầu đi bộ qua đường Tôn Đức Thắng, kết hợp chỉnh trang cầu bến B và C - Ba Son tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), theo đề xuất của Sở Xây dựng. Việc bổ sung các cầu nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người qua đường tại khu vực có mật độ giao thông cao.
Hai cầu bộ hành dự kiến đặt tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (trước khách sạn Majestic Sài Gòn) và Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng (gần tòa nhà The Landmark).
Tại vị trí nối phố Nguyễn Huệ với bến Bạch Đằng, công trình được thiết kế hệ thống thang bộ, thang xoắn ốc lên xuống cùng thang máy bố trí hai bên, tạo thuận tiện cho người sử dụng.
Bên cạnh hệ thống lan can theo thiết kế truyền thống, phía trên cầu được bố trí vòm thép uốn lượn, tạo điểm nhấn kiến trúc cho công trình.
Đầu cầu phía đường Nguyễn Huệ được bố trí trên vỉa hè tại ngã ba Tôn Đức Thắng, gồm hai nhánh thang bộ lên xuống ở mỗi hướng.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài 670 m, khánh thành năm 2015, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến vui chơi và là không gian tổ chức nhiều sự kiện lớn của thành phố.
Tại ngã ba Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng, cầu đi bộ được thiết kế với vòm lưới, lấy tông xanh làm chủ đạo.
Hiện TP HCM nghiên cứu cải tạo đường Thái Văn Lung thành không gian mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị, hướng tới xây dựng tuyến phố mẫu tại khu trung tâm.
Hai đầu cầu được bố trí thang bộ lên xuống và thang máy; màu sắc thiết kế hiện đại, hài hòa với cảnh quan xung quanh.
Đại diện nhà đầu tư cho biết hai cầu đi bộ không chỉ phục vụ đi lại mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc. Thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại và lâu dài, hài hòa cảnh quan và bảo đảm lưu thông thông suốt trên đường Tôn Đức Thắng.
Kết cấu thép được gia công sẵn tại nhà máy rồi đưa đến lắp đặt, giúp hạn chế chiếm dụng mặt đường trong quá trình thi công.
Cùng với việc xây dựng hai cầu đi bộ, thành phố sẽ cải tạo cầu bến B và C - Ba Son, nằm giáp sông Sài Gòn.
Trong đó, cầu bến B được sửa chữa, vệ sinh và lắp đặt bổ sung hàng rào, lan can, cầu dẫn.
Khu vực ven sông sẽ được bố trí tiểu cảnh phục vụ tham quan, đồng thời lắp đặt hệ thống điện, nước, chiếu sáng, camera, cây xanh và các tiện ích liên quan.
Cầu bến C sẽ được cải tạo thành đảo hoa, bổ sung mảng xanh để tạo điểm nhấn cảnh quan.
Phối cảnh người dân, du khách thư giãn tại khu vực cầu bến C, phía trước là cầu Ba Son.
Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ xây hai cầu đi bộ, phần còn lại chỉnh trang cầu bến B và C. Nhà đầu tư tài trợ toàn bộ vốn, vận hành theo hợp đồng BT, không dùng ngân sách.
Đổi lại, doanh nghiệp được lắp đặt màn hình LED phục vụ cổ động chính trị kết hợp quảng cáo và khai thác một số dịch vụ. Hai cầu đi bộ dự kiến hoàn thành trước 30/4/2026; hạng mục cầu bến B, C xong trước Tết Bính Ngọ.
Vị trí hai cầu đi bộ kết nối với bến Bạch Đằng. Đồ họa: Tâm Thảo
Giang Anh
Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM