Thiết kế của con gái 'Đệ nhị phu quân Mỹ' cháy hàng

Ella Emhoff - con riêng của chồng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris - bán hết bộ sưu tập dệt kim trong 30 phút.

Theo New York Times, bộ sưu tập gồm năm món đồ dệt kim của Ella Emhoff ra mắt tuần qua đã bán hết sạch trên sàn mua sắm Mall sau vài giờ. Các thiết kế gồm hai áo khoác, quần đùi, váy midi và túi xách nhân vật hoạt hình chú chim Tweety. Mỗi chiếc chỉ có một bản, do Emhoff tự tay làm, có giá từ 160 đến 320 USD.

Ella Emhoff diện áo len không tay do cô làm. Ảnh: Josefina Santos.

The Outlet đưa tin người sáng lập Mall - bà Laura Banas - đã gặp Emhoff vài tháng trước lễ nhậm chức của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Bà ấn tượng với các thiết kế vui tươi và đẹp mắt. Hồi tháng 1, Emhoff giới thiệu các sản phẩm của mình trên trang cá nhân kèm dòng viết: "Rất vui khi cuối cùng đã có thể đem túi và váy tới một trung tâm mua sắm ở gần các bạn. Chiếc váy chỉ được phép mặc với dép crocs thôi nhé. Tôi không theo quy tắc mặc nào hết".

Emhoff nói với New York Times cô muốn gây quỹ cho mặt hàng dệt kim. Trong tháng này, cô đã rao bán hai chiếc quần len trên Instagram. Mỗi sản phẩm bán được cô trích ra 10 USD cho For The Gworls hoặc The Okra Project - hai tổ chức hỗ trợ người chuyển giới da đen. "Có rất nhiều người ngoài kia cần được giúp đỡ. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì, tôi sẵn sàng", cô nói.

Hai trong số năm thiết kế thuộc bộ sưu tập của Ella Emhoff được bán hết. Ảnh: Instagram Ella Emhoff.

Sinh năm 1999 tại Mỹ, Ella Emhoff là con riêng của Doug Emhoff - chồng phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Cô đang là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật dệt may tại trường Thiết kế Parsons ở New York. Trước khi ký hợp đồng với IMG Models, thỉnh thoảng cô nhận lời làm mẫu cho một công ty nhỏ ở Mỹ. Emhoff có tình yêu mãnh liệt với việc đan len và chủ yếu dùng len Merino. Cô đã đan, móc 13 năm và có ba chiếc máy dệt kim trong căn hộ ở New York. Cô cho biết có thể đan 12 giờ một ngày.

Mới đây, Emhoff lần đầu catwalk trong show Thu Đông 2021 của Proenza Schouler thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York. Cô cũng vừa lần đầu được lên trang bìa tạp chí Dust số mùa xuân năm 2021. Người đẹp diện áo len chắp vá do cô đan cùng áo cổ lọ màu đen bên trong.

Ella Emhoff trên bìa tạp chí Dust. Ảnh: Dust.

Họa Mi (theo New York Times)