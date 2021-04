Thiệt hại vụ án tại Sagri phải xác định lại

TP HCMVKSND Tối cao đề nghị xem lại thời điểm và thiệt hại trong việc cựu Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng và đồng phạm chuyển nhượng dự án Phước Long B.

Ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an được đề nghị bổ sung căn cứ xác định thiệt hại do các bị can gây ra từ hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, Bộ Công an xác định thiệt hại mà ông Lê Tấn Hùng (58 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) và đồng phạm gây ra là 348 tỷ đồng.

Sagri là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do UBND TP HCM quản lý. Tháng 8/2015, ông Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được giao quản lý tài sản, quản lý vốn của công ty.

Kết quả điều tra xác định, năm 2016, ông Hùng ký văn bản đề nghị UBND TP HCM chấp thuận chuyển nhượng, ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Phước Long B (Sagri quản lý) cho Tổng công ty Cổ phần Phong Phú với giá 168 tỷ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2) - thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Lê Tấn Hùng lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Ông Hùng bị cho là biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan... nhưng đã không thực hiện đầy đủ.

Dự án mới xây dựng được 80% công trình hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, chưa có phương án, kế hoạch thoái vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng ông Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục.

Ngoài ra, ông Hùng còn bị cho là đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo thuộc cấp lập khống 10 hồ sơ hợp đồng cho cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô hơn 13 tỷ đồng. Khi bị thanh tra, ông Hùng tiếp tục chỉ đạo cấp dưới bàn bạc với người của hai công ty du lịch tìm cách hợp thức hoá hồ sơ, dòng tiền nhằm che giấu hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được, ông Hùng sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ nhóm của mình.

Cơ quan điều tra xác định ông Lê Tấn Hùng là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành vừa là người thực hiện tội phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn.

Là người ký quyết định chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B, nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến bị cáo buộc vai trò đồng phạm với ông Hùng ở tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn và hàng loạt cựu cán bộ của UBND TP HCM cũng có vai trò tương tự.

Hải Duyên