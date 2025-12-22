Thiết bị chăm sóc da đa năng Medicube cho người bận rộn

Hai thiết AGE-R Booster Pro 6in1 và AGE-R Booster Pro Mini hỗ trợ đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da, giúp làm tăng công dụng của sản phẩm chăm sóc cũng như tiết kiệm thời gian.

AGE-R Booster Pro 6in1 và AGE-R Booster Pro Mini là hai thiết bị thuộc Medicube - thương hiệu dược mỹ phẩm và thiết bị chăm da đến từ Hàn Quốc. Trong đó, AGE-R Booster Pro 6in1 sở hữu 4 chế độ đèn led hỗ trợ thúc đẩy quá trình chăm sóc da như nâng cơ, làm đầy rãnh nếp nhăn, đẩy sâu tinh chất dưỡng gấp 8 lần và tẩy tế bào chết, se khít lỗ chân lông khi kết hợp cùng các sản phẩm dưỡng. Những người có làn da nhạy cảm có thể điều chỉnh chế độ riêng thông qua ứng dụng điện thoại được thiết kế cho dòng máy này.

AGE-R Booster Pro Mini là phiên bản thu nhỏ tinh gọn, tiện lợi và linh hoạt hơn để người dùng có thể mang theo bên mình với hai chế độ led đỏ và xanh dương mang lại hiệu ứng sáng và đều màu da, làm dịu làn da kích ứng và kiểm soát bã nhờn.

AGE-R Booster Pro 6in1 là thiết bị chăm da đa năng dành cho người bận rộn. Ảnh: Hansung E Việt Nam

Theo nhà sản xuất, Booster Pro 6in1 và Booster Pro Mini đều có khả năng đẩy tinh chất sâu vào trong da, giúp dưỡng chất thẩm thấu tối ưu và rút ngắn thời gian chăm sóc. Công nghệ điện di (Electroporation) được tích hợp ở hai thiết bị tạo ra các "kênh dẫn tạm thời" trên bề mặt da khiến tinh chất dễ dàng đi sâu vào lớp biểu bì - nơi các hoạt chất phát huy hiệu quả rõ rệt hơn.

Nhiều người dùng cho biết các sản phẩm như Deep Vita C Capsule Cream, PDRN Serum, Collagen Jelly Cream hay Toner Pad khi kết hợp cùng thiết bị AGE-R mang lại hiệu quả nhanh, hỗ trợ cải thiện da chỉ với vài phút mỗi ngày. Điều này được nhận thấy rõ ở các nhóm vấn đề như da xỉn màu, thiếu đàn hồi, khô, sần, thâm mụn hoặc lỗ chân lông to. Nhờ khả năng tối ưu hóa quá trình thẩm thấu này, các thiết bị AGE-R trở thành "trợ thủ đắc lực" cho những người muốn duy trì chu trình chăm sóc da hiệu quả mà không cần đến spa hay trị liệu xâm lấn chuyên sâu, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Sử dụng thiết bị AGE-R Booster Pro kết hợp với các sản phẩm dưỡng khác sẽ mang lại hiệu quả tốt và nhanh hơn. Ảnh: Hansung E Việt Nam

Bên cạnh dòng thiết bị đẩy tinh chất AGE-R Booster Pro, Medicube còn giới thiệu loạt sản phẩm chăm sóc da như Deep Vita C Capsule Cream và PDRN Pink Capsule Cream. Đây là hai dòng kem dưỡng da với dạng viên nang, giàu dưỡng chất như vitamin C trích xuất từ hắc mai biển hoặc DNA tinh lọc từ cá hồi dạng cô đặc, giúp tăng hiệu quả dưỡng da lên gấp nhiều lần.

Đặc biệt, bộ sưu tập toner pad của Medicube với dòng Zero Pore Pad có khả năng làm sạch tế bào chết, cải thiện lỗ chân lông và mang lại bề mặt da mịn màng. Bên cạnh đó, phiên bản Exosome Cica Pad với thành phần chiết xuất từ rau má Hàn Quốc, sử dụng công nghệ exosome kích thước nano nhỏ hơn 1/510 lỗ chân lông, mang lại hiệu quả làm dịu làn da kích ứng mạnh gấp 5,3 lần so với loại tinh chất rau má thông thường. Với kết cấu miếng bông mềm mại chứa dưỡng chất, toner pad của Medicube hỗ trợ rút ngắn quy trình chăm sóc da hàng ngày, phù hợp với người bận rộn nhưng vẫn muốn giữ da khỏe mạnh, mịn màng và thông thoáng mỗi ngày.

Ngoài ra, Medicube còn giới thiệu loạt sản phẩm chăm sóc da khác theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Những dòng sản phẩm này góp phần tạo nên hành trình làm đẹp toàn diện, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực.

Thiết bị Booster Pro Mini giúp tiết kiệm thời gian chăm sóc da tại nhà. Ảnh: Hansung E Việt Nam

Nhằm đưa công nghệ làm đẹp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, Medicube sẽ tổ chức sự kiện trải nghiệm vào ngày 27 – 28/12, tại TTTM Vạn Hạnh Mall, TP HCM. Sự kiện mang đến cơ hội dùng thử thiết bị AGE-R Booster Pro cùng nhiều dòng sản phẩm khác. Khách tham quan còn có được nhận những quà tặng bản giới hạn và ưu đãi khi mua sắm tại gian hàng dịp cuối năm.

Medicube là thương hiệu dược mỹ phẩm công nghệ cao (K-Beauty Tech) thuộc Công ty APR của Hàn Quốc. Tại xứ kim chi, Medicube còn được biết đến là một trong những nhà sản xuất dẫn đầu thị trường về thiết bị làm đẹp ứng dụng công nghệ điện di, sóng vi mô và ánh sáng led vào chăm sóc da tại nhà. Các sản phẩm đều trải qua kiểm nghiệm lâm sàng và chứng minh hiệu quả trên từng vấn đề da như: lỗ chân lông, thâm sạm, đàn hồi, phục hồi và làm dịu.

Tại Việt Nam, Công ty Hansung E Việt Nam là đơn vị phân phối các sản phẩm thuộc thương hiệu Medicube. Với định hướng mang đến những sản phẩm an toàn, hiệu quả và chuẩn khoa học, công ty không chỉ tập trung vào hoạt động phân phối mà còn xây dựng hệ sinh thái làm đẹp bền vững, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và trải nghiệm người dùng thực tế.

