'Thiết bị an toàn cho trẻ em' trên ôtô là gì?

Tại tọa đàm về các quy định bảo vệ trẻ em trên xe ôtô ngày 15/11, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, cho biết Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định đảm bảo an toàn cho trẻ ngồi trên ôtô. Theo đó, trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe ôtô chỉ có một hàng ghế); người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em phù hợp. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026. Bộ Công an đã soạn thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ, trong đó quy định người chở trẻ em trên xe ôtô không có thiết bị an toàn có thể bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.