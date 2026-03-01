'Thiên thần nội y' và chồng tỷ phú rong chơi đầu năm

Minh tinh Chompoo biến hóa phong cách mùa đông giữa trời tuyết. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Chompoo từng nói suốt 17 năm từ yêu đến cưới, cô và chồng có nhiều kỷ niệm đẹp tại Nhật. Mỗi năm, cặp sao đi Nhật Bản ít nhất một lần, chủ yếu là mùa đông.

Chompoo Araya (tên thật Araya Alberta Hargate), mang hai dòng máu Anh - Thái Lan. Cô ghi dấu với phim Cuộc chiến với nhân tình, Mật mã sát thủ, Vườn dâu tây tình yêu, Thủ đoạn tình trường. Theo Sanook, minh tinh đứng đầu danh sách sao nữ kiếm tiền giỏi nhất nước, nguồn thu đến từ quảng cáo, ca hát, đóng phim và dự sự kiện.