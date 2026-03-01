'Thiên thần nội y' và chồng tỷ phú rong chơi đầu năm

Tỷ phú Nott Visrut chụp cảnh vợ tạo dáng bên mẹ ruột của cô - bà Waree Norkaew. Theo Sanook, từ sau khi chồng mất, bà Waree Norkaew thường được các con đưa đi du lịch, picnic để khỏa lấp nỗi buồn. Mẹ đẻ và mẹ chồng Chompoo cũng xem nhau như chị em, liên tục đi chơi, dạo phố, uống cà phê.
Minh tinh Chompoo biến hóa phong cách mùa đông giữa trời tuyết. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Chompoo từng nói suốt 17 năm từ yêu đến cưới, cô và chồng có nhiều kỷ niệm đẹp tại Nhật. Mỗi năm, cặp sao đi Nhật Bản ít nhất một lần, chủ yếu là mùa đông.
Chompoo Araya (tên thật Araya Alberta Hargate), mang hai dòng máu Anh - Thái Lan. Cô ghi dấu với phim Cuộc chiến với nhân tình, Mật mã sát thủ, Vườn dâu tây tình yêu, Thủ đoạn tình trường. Theo Sanook, minh tinh đứng đầu danh sách sao nữ kiếm tiền giỏi nhất nước, nguồn thu đến từ quảng cáo, ca hát, đóng phim và dự sự kiện.
Sanook cho biết tỷ phú Nott Visrut coi trọng bữa cơm nhà, để tâm cảm xúc của vợ và hiếu thảo. Mỗi năm, anh đưa gia đình du lịch ít nhất bốn lần, mỗi chuyến đi kéo dài 10-20 ngày. Trên trang cá nhân, anh đăng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.
Cả nhà dạo chơi thành phố Beaune - thuộc vùng Bourgogne (Burgundy), phía đông nước Pháp. Các thành viên háo hức khám phá thủ phủ rượu vang Burgundy – trung tâm giao thương và hầm rượu của các nhà sản xuất danh tiếng, các tòa nhà kiến trúc cổ thời Trung cổ.
Hàng trăm nghìn người thích ảnh cặp sao tạo dáng ở một điểm du lịch ở Pháp. Họ hẹn hò từ 2009, kết hôn hồi 2015. Năm 2018, vợ chồng đón con trai sinh đôi, thường gọi Thunder (Sấm, tên thật Saifah Rangsisingpipat) và Storm (Bão, Bhayu Rangsisingpipat). Tháng 3/2022, Nott Visrut - Chompoo có thêm con gái Abigail.
Khoảnh khắc vui nhộn của Chompoo Araya và chồng tỷ phú.
Như Anh
Ảnh: Instagram Nottvisrut, Chomismaterialgirl