'Thiên thần' Kaka - ngôi sao giản dị

Theo The Sun, nhờ sự nghiệp bóng đá thành công và đời tư không scandal, sau giải nghệ, ở tuổi 44, Kaka có cuộc sống sung túc, nhiều tài sản. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, thay vì hàng hiệu, anh khiến khán giả bất ngờ với trang phục đơn giản, phong cách gần gũi. Cựu cầu thủ sắm toàn áo thun đơn sắc, đa phần là thương hiệu bình dân.
Trong loạt ảnh bên gia đình, anh kết hợp áo thun xám với quần trắng. Theo The Sun, Kaka được báo giới gọi là "thiên thần" hay "thiên sứ sân cỏ" nhờ vẻ điển trai, thư sinh, kỹ năng chơi bóng không hoa mỹ nhưng hiệu quả, tính cách thân thiện.
Anh và mối tình đầu Caroline Celico có hai con - Luca (18 tuổi) và Isabella (15 tuổi), chia tay hồi 2015. Năm 2019, anh cưới Carolina Dias - người mẫu kém anh 13 tuổi, lần lượt đón hai con gái Esther (gần bảy tuổi), Sarah (ba tuổi).
Trong chuyến nghỉ dưỡng cùng vợ con đầu năm 2026, anh phối áo thun nâu đậm với quần jeans, giày thể thao. Khi không còn bận rộn thi đấu, tập luyện, Kaka dành phần lớn thời gian đưa gia đình du lịch.
Trắng là một trong những màu sắc Kaka ưa chuộng. Anh nhiều lần diện mẫu áo đơn sắc khi đi chơi cùng vợ và mẹ.
Hội ngộ huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane - Quả bóng vàng 1998 - hồi tháng 9/2025, Kaka cũng diện chiếc áo thun trắng. Nhiều khán giả lẫn đồng nghiệp đánh giá Kaka là một trong những siêu sao "giản dị nhất làng túc cầu".
Siêu sao chọn gam xanh đen khi vui chơi bên con gái Isabella. Hiện Isabella cùng anh trai Luca sống với mẹ và cha dượng ở Brazil. Kaka thường đón các con về chơi. Các bé cũng có mối quan hệ tốt với vợ kế của bố.
Kaka diện áo thun đen thương hiệu bình dân khi gặp bố. Cựu cầu thủ nổi tiếng hiếu thảo, thường đăng thông điệp yêu thương gửi bố mẹ trên trang cá nhân. Anh nhiều lần nói học bố ở đức tính khiêm nhường, chu đáo và thân thiện với mọi người.
Mẫu áo thun đỏ trở đi trở lại trong nhiều bức ảnh đời thường bên mẹ và người thân của Kaka. Dịp sinh nhật mẹ tuổi 60, anh viết: "Con yêu những cuộc trò chuyện, lời khuyên, lời cầu nguyện, sự chăm sóc và tình thương của mẹ. Chúng con thừa hưởng rất nhiều điều từ cha mẹ, con tin rằng di sản lớn nhất mà mẹ đã trao cho chúng con là tình yêu dành cho Chúa".
Lần gần nhất hội ngộ đàn anh đồng hương Ronaldo "béo", Kaka kết hợp thiết kế đơn sắc với quần jeans. Cả hai giữ mối quan hệ tốt, thường hỗ trợ các đàn em về chuyên môn, cho họ lời khuyên để giữ phong độ sân cỏ.
Anh diện "cây" đen trong lần gặp Sir Alex Ferguson - huấn luyện viên huyền thoại của câu lạc bộ Man Utd - hồi 2024.
Diện mạo Kaka tuổi đôi mươi từng được đánh giá "đẹp nhất làng túc cầu, khiến hàng triệu fan nữ mến mộ. Ảnh: Fifa
Ricardo Kaka sinh năm 1982, trưởng thành từ đội trẻ Sao Paulo (Brazil), thành danh trong màu áo AC Milan (Italy). Giai đoạn 2003-2009, anh giành nhiều danh hiệu gồm: vô địch Serie A 2003-2004, Siêu Cup Italy 2004, Champions League 2006-2007, Siêu Cup châu Âu, FIFA Club World Cup, Quả Bóng Vàng và Cầu thủ hay nhất FIFA 2007. Năm 2009, cầu thủ sang Real, đến năm 2013 trở lại chơi một mùa cho AC Milan, tiếp đó là Sao Paulo rồi giải nghệ trong màu áo Orlando City (Mỹ) hồi 2017.
Ở cấp độ tuyển quốc gia Brazil, anh ghi 29 bàn trong 92 trận. Năm 2002, khi mới 20 tuổi, anh cùng đội tuyển vô địch World Cup, sau này vào tứ kết World Cup 2006 và 2010.
