'Thiên thần' Kaka - ngôi sao giản dị

Trong loạt ảnh bên gia đình, anh kết hợp áo thun xám với quần trắng. Theo The Sun, Kaka được báo giới gọi là "thiên thần" hay "thiên sứ sân cỏ" nhờ vẻ điển trai, thư sinh, kỹ năng chơi bóng không hoa mỹ nhưng hiệu quả, tính cách thân thiện.

Anh và mối tình đầu Caroline Celico có hai con - Luca (18 tuổi) và Isabella (15 tuổi), chia tay hồi 2015. Năm 2019, anh cưới Carolina Dias - người mẫu kém anh 13 tuổi, lần lượt đón hai con gái Esther (gần bảy tuổi), Sarah (ba tuổi).