Người mẫu Brazil sau 10 năm ly hôn 'thiên thần' Kaka

"Cuộc sống Caroline Celico sau 10 năm ly hôn 'thiên thần' Kaka" là một trong những chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Theo Vogue, Caroline Celico - Kaka từng là cặp uyên ương đẹp, được ví như "chuyện tình cổ tích" của làng thể thao, giải trí Brazil. Họ hẹn hò từ thời niên thiếu, kết hôn hồi 2005, lần lượt đón con trai Luca và con gái Isabella.
Vì sự nghiệp bóng đá của Kaka, Caroline Celico - vốn học ngành thiết kế thời trang - gác lại giấc mơ riêng, theo chồng đến Italy sinh sống, tiếp đó chuyển sang Tây Ban Nha, về lại Italy, cuối cùng là Mỹ. Năm 2015, cô chia tay Kaka, không thay đổi quyết định dù anh nỗ lực níu kéo. Họ không tiết lộ nguyên nhân tan vỡ. Báo giới quốc tế từng nói Kaka bị vợ bỏ vì "quá hoàn hảo". Tuy nhiên, tin này sau đó được xác nhận là giả. Caroline Celico tránh nhắc tên chồng cũ trong các cuộc phỏng vấn vì không muốn xáo trộn cuộc sống đôi bên.
Trong cuộc trò chuyện với Jovana Foresti - Giám đốc sáng tạo FIG Cool Leather, hôm 23/8, Caroline Celico nói ở tuổi 38, cô hài lòng với diện mạo, sự nghiệp lẫn đời tư. Cô tự nhận không còn đường nét ngọt ngào như thuở đôi mươi, thay vào đó góc cạnh, trông điềm tĩnh, chững chạc hơn.
Cảnh nhảy múa gây chú ý của Caroline Celico.
Hiện người đẹp cùng chồng mới - doanh nhân đồng hương Eduardo Scarpa Juliao - sống và làm việc ở Brazil. Họ công khai tình cảm hồi 2016, sau một năm Caroline Celico ly hôn Kaka (cùng thời gian này, Kaka bén duyên mỹ nhân thua anh 13 tuổi - Carolina Dias). Caroline Celico - Juliao kết hôn năm 2021, sinh con trai Rafael tháng 5/2024.
Báo giới Brazil mô tả doanh nhân Juliao tâm lý, chu đáo, đối xử tốt với hai con riêng của vợ. Hiện bé Luca (17 tuổi), Isabella (14 tuổi) sống cùng mẹ và cha dượng. Trên Instagram, người mẫu Celico liên tục đăng ảnh các con thân thiết với cha dượng.
Mùa hè vừa qua, năm thành viên dành phần lớn thời gian du lịch Anh, Mỹ. Doanh nhân Juliao có nhiều khoảnh khắc hài hước, hùa theo trò nghịch của các con. Theo Marca, hai bé Luca, Isabella cũng có mối quan hệ tốt với vợ kế của bố.
Người mẫu Celico cũng thường xuyên chia sẻ lời có cánh với bạn đời. "Người cha tuyệt vời nhất trên đời. Cảm ơn anh vì luôn chu đáo, tận tâm, bảo vệ, mạnh mẽ và yêu thương. Em và các con yêu anh nhiều hơn mỗi ngày", cô viết hôm 10/8, nhân Ngày của cha tại Brazil.
Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi đầu năm, Caroline Celico nói cô và chồng đồng điệu sở thích lẫn quan điểm sống. Mỗi cuối tuần, vợ chồng cô thích đạp xe thư giãn, đưa con đi chơi công viên.
Bên cạnh thời gian chăm lo gia đình, Celico tập trung phát triển sự nghiệp riêng, hiện thực hóa giấc mơ thời trẻ. Người đẹp sáng lập thương hiệu thời trang, vừa thiết kế, đôi khi tự làm mẫu. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Brazil là khách quen của Celico.
Người đẹp biến hóa đa phong cách khi làm mẫu ảnh. Cô cho biết các thiết kế của cô hướng đến phụ nữ sau tuổi 30, tôn nét gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch, sang trọng.
Người đẹp tạo dáng với trang phục tự thiết kế trong loạt ảnh mừng Giáng sinh tại nhà. Vợ mới của Kaka - người mẫu Carolina Dias - nhiều lần bình luận dưới các bài đăng của Celico, khen đàn chị xinh đẹp, tài năng.
Caroline Celico gợi ý phối đồ mùa đông.
Để giữ hình thể thon gọn, Caroline Celico chú trọng chế độ ăn, hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, trái cây và tập luyện thể dục thể thao đều đặn.
Golf, tennis là một trong những thú vui của Caroline Celico khi rảnh rỗi. Theo Vogue, nhiều fan xem Celico là nhân vật truyền cảm hứng, luôn tỏa ra năng lượng tích cực, thu hút người đối diện bởi vẻ dễ mến. "Đó cũng có thể là một trong những lý do khiến Kaka luôn trân trọng khi nhắc về vợ cũ", tờ này bình luận.
Thiên Lam
Ảnh, video: Instagram Cacelico, Niini