Người mẫu Brazil sau 10 năm ly hôn 'thiên thần' Kaka

"Cuộc sống Caroline Celico sau 10 năm ly hôn 'thiên thần' Kaka" là một trong những chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Theo Vogue, Caroline Celico - Kaka từng là cặp uyên ương đẹp, được ví như "chuyện tình cổ tích" của làng thể thao, giải trí Brazil. Họ hẹn hò từ thời niên thiếu, kết hôn hồi 2005, lần lượt đón con trai Luca và con gái Isabella.

Vì sự nghiệp bóng đá của Kaka, Caroline Celico - vốn học ngành thiết kế thời trang - gác lại giấc mơ riêng, theo chồng đến Italy sinh sống, tiếp đó chuyển sang Tây Ban Nha, về lại Italy, cuối cùng là Mỹ. Năm 2015, cô chia tay Kaka, không thay đổi quyết định dù anh nỗ lực níu kéo. Họ không tiết lộ nguyên nhân tan vỡ. Báo giới quốc tế từng nói Kaka bị vợ bỏ vì "quá hoàn hảo". Tuy nhiên, tin này sau đó được xác nhận là giả. Caroline Celico tránh nhắc tên chồng cũ trong các cuộc phỏng vấn vì không muốn xáo trộn cuộc sống đôi bên.