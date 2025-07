'Thiên thần Hollywood' diện đầm của Đỗ Long

Julia Butters, 16 tuổi, có biệt danh "Thiên thần Hollywood", mặc đầm lấy cảm hứng từ nghề đan lát thủ công của Đỗ Long.

Tới buổi công chiếu phim Freakier Friday ở Mỹ, Julia Butters chọn kiểu đầm ngắn thuộc bộ sưu tập Giai nhân ra mắt giữa năm 2024.

Diễn viên Julia Butters (phải) mặc đầm của Đỗ Long dự sự kiện ra mắt phim hôm 22/7.

Trang phục với họa tiết đan tay, lấy cảm hứng từ nghệ thuật đan lát truyền thống Việt Nam. Các sợi ánh kim được xử lý, tạo hiệu ứng đan xen giữa ánh vàng và nude, mang đến vẻ hiện đại, đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa bản địa.

Phần thân được dựng phom corset ôm sát, tôn đường cong, nét nữ tính của người mặc. Nhà mốt nhấn thêm chi tiết đính kết ngang ngực, tăng độ lấp lánh khi đứng dưới ánh đèn.

Đỗ Long cho biết êkíp diễn viên liên hệ bộ phận phát triển kinh doanh của anh tại Mỹ để đặt mẫu đầm. So với bản gốc từng được anh giới thiệu trên sàn diễn, Julia Butters bỏ phần tà gắn sau lưng để phù hợp vóc dáng lẫn không gian sự kiện.

Á hậu Lệ Hằng catwalk với kiểu đầm trên sàn runway hồi tháng 5/2024. Ảnh: Kiếng Cận

Julia Butters sinh năm 2009, đóng quảng cáo từ khi hai tuổi. Cô đóng phim đầu tay Criminal Minds lúc năm tuổi. Đến nay, Julia tham gia hơn 15 phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có nhiều dự án gây tiếng vang như The Gray Man, The Fabelmans, Once Upon A Time in Hollywood. Các đạo diễn, diễn viên từng hợp tác Julia Butters đánh giá cao tiềm năng của sao nhí ở Hollywood. Leonardo DiCaprio gọi cô là "Meryl Streep mới". Vẻ đẹp của Julia Butters được nhiều trang tin quốc tế đặt nickname "thiên thần". Cô có gần nửa triệu fan theo dõi trên Instagram.

Julia Butters trong phim "The Gray Man". Julia Butters và Ryan Gosling trong "The Gray Man", ra mắt cuối tháng 7/2022. Video: Netflix

Nhà thiết kế Đỗ Long, 41 tuổi, quê TP HCM. Anh từng học ngành kỹ sư xây dựng nhưng thấy không hợp, dần chuyển sang thời trang. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công.

Nhà mốt tổ chức show thường niên từ năm 2018 đến 2024. Anh từng làm trang phục cho nhiều mỹ nhân trong nước và quốc tế. Hiện Đỗ Long làm bố đơn thân, nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vy, gần một tuổi.

Tân Cao