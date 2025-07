Lindsay Lohan thu hút khi ra mắt phim mới

Diễn viên Lindsay Lohan, 39 tuổi, gây chú ý khi dự loạt sự kiện công chiếu phim mới "Freakier Friday".

Lindsay Lohan ở buổi công chiếu "Freakier Friday" tại Mexico Lindsay Lohan ở buổi công chiếu tại Mexico. Video: Disney

Hôm 24/5, người đẹp xuất hiện với bộ đầm Balmain trên thảm đỏ ra mắt phim do cô đóng chính ở Mexico. Trên trang cá nhân, hình ảnh của diễn viên nhận đạt gần 200 nghìn lượt thích. Nhiều khán giả bình luận: "Cô ấy quá đẹp", "Bạn thực sự là nàng công chúa Disney", "Tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy cô ấy trở lại".

Hai ngày trước đó, Lohan gây ấn tượng khi diện váy dài màu hồng của hãng Miu Miu, điểm nhấn là những chi tiết đính pha lê, tại Los Angeles (Mỹ). Cô phối cùng hoa tai và vòng cổ do Lorraine Schwartz thiết kế.

Theo Harper's Bazaar, diễn viên hợp tác stylist nổi tiếng Andre Mukamal để chuẩn bị cho màn tái xuất. Trang Vogue cho rằng nghệ sĩ toát lên vẻ quyến rũ, phù hợp diện mạo mới.

Freakier Friday khai thác câu chuyện "hoán đổi thân xác" giống phần phim năm 2003. Linh hồn mẹ con Anna (Lindsay Lohan) và Tess (Jamie Lee Curtis) lần lượt nhập vào hai cô con gái của Anna - do Julia Butters và Sophia Hammons thủ vai. Họ đối mặt nhiều tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống của nhau, từ đó thấu hiểu và đồng cảm.

Lindsay Lohan trên thảm đỏ ra mắt phim tại Mỹ. Ảnh: Walt Disney Studios

Trên W Magazine, Lohan cho biết luôn chú ý đến trang phục và tâm trạng mỗi khi đến phim trường. Diễn viên quan niệm sự hiện diện của cô có thể tác động đến không khí làm việc của mọi người. Việc mang đến năng lượng tích cực và tinh thần làm việc cầu thị là điều cần thiết để tạo nên môi trường làm việc hiệu quả.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn sau buổi chiếu hôm 22/7 ở Los Angeles (Mỹ). Người dẫn chương trình Jeff Conway cho biết dù phần đầu ra mắt 22 năm trước, Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis vẫn thể hiện màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh. Cây bút Jazz Tangcay của Variety nhận xét tác phẩm có nhiều phân đoạn xúc động lẫn hài hước, nêu bật thông điệp về tình thân.

Teaser 'Freakier Friday' Teaser "Freakier Friday", sẽ ra mắt trong nước ngày 8/8. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Lindsay Lohan gia nhập làng giải trí năm ba tuổi. Cô kiếm hàng triệu USD với những dự án điện ảnh từ tuổi thiếu niên. Khi trưởng thành, cô góp mặt trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán rượu. Từ năm 2007, cô ngập trong scandal tại Hollywood. Khán giả chỉ còn nhớ đến Lohan là ngôi sao không biết kiểm soát cuộc sống, luôn gặp rắc rối, nghiện rượu, ma túy và từng lĩnh án tù.

Những năm gần đây, cô trở lại hoạt động showbiz, được nhận xét ngày càng trẻ trung. Đầu năm 2019, người đẹp sản xuất show truyền hình thực tế Lindsay Lohan's Beach Club, phát sóng trên MTV. Tháng 4/2020, ngôi sao Mean Girls tung ca khúc Back To Me sau 12 năm vắng bóng làng nhạc. Tháng 11/2020, cô giới thiệu dòng trang sức hợp tác với nhà thiết kế Lily Baker. Năm 2022, cô xuất hiện trong phim do Netflix sản xuất Falling for Christmas, ra mắt dịp Giáng sinh. Năm ngoái, diễn viên đóng Irish Wish và Our Little Secret.

Tháng 7/2023, cô sinh con trai đầu lòng với doanh nhân Bader Shamas, cả nhà thường di chuyển giữa Mỹ và Dubai. Lohan kết hôn Shamas năm 2022, sau hơn hai năm yêu. Trước đó, cô trải qua mối tình sóng gió với triệu phú Nga Egor Tarabasov. Hai người chia tay sau khi diễn viên tố cáo vị hôn phu bóp cổ, bạo hành cô tại nhà riêng.

Quế Chi (theo Variety, W Magazine)