'Thiên thần hộ mệnh' hé lộ cảnh rước bùa ngải

Phim 18+ "Thiên thần hộ mệnh" của Victor Vũ giới thiệu cảnh nhân vật chính lần đầu gặp búp bê kuman thong, mở đầu cho chuỗi bi kịch.

Mai Ly (Trúc Anh đóng) - một ca sĩ mới vào nghề - được một phụ nữ lạ mặt khuyên tìm tới một mật thất để rước kuman thong về nhà, với niềm tin sẽ mang lại danh vọng. Khi tới địa điểm, cô và người bạn thân ớn lạnh vì không gian u ám của mật thất với hàng trăm tượng đá. Dù bạn cảnh báo, Mai Ly vẫn nhờ thầy làm phép, nhận một búp bê đem về nhà. Từ đây, chuỗi sự kiện bí ẩn diễn ra.

'Thiên thần hộ mệnh' hé lộ cảnh bùa ngải Cảnh rước "búp bê ma" trong phim "Thiên thần hộ mệnh" do êkíp giới thiệu sáng 1/5. Video: November Film.

Để đưa hình tượng búp bê ma lên màn ảnh rộng, giám đốc sáng tạo Đỗ An cho biết êkíp vận chuyển hàng trăm hình nhân từ Thái Lan sang Việt Nam. Quá trình chọn mất nhiều tháng do dịch bệnh, các cửa hàng ở nước ngoài đóng cửa. Đỗ An cho biết xây dựng tạo hình "búp bê ma" thay đổi theo diễn biến phim. Anh nói: "Nhiều nhà thiết kế bối cảnh phim thường có tâm lý: nhân vật xấu thì ngoại hình phải xấu. Tôi muốn 'bé Na' ban đầu có vẻ ngoài bình thường của một đồ chơi, sau đó dần thể hiện sự ma mị khi chuyển hóa thành một vật thể mang năng lượng tà ác".

Victor Vũ cho biết tìm hiểu đề tài "kuman thong" khoảng sáu, bảy năm nay. Anh hay làm hậu kỳ phim ở Thái Lan, tiếp xúc với nền văn hóa nước bạn, nghe kể về những câu chuyện tâm linh. Theo Victor Vũ, câu chuyện về kuman thong trong phim làm nền cho thông điệp chính - tham vọng của con người. "Tôi nhận ra nhiều người khi vướng vào rắc rối thường tìm đến tâm linh để có câu trả lời. Lâu dần, họ bị cuốn vào và trở thành nô lệ của chính mình", anh nói.

Mai Ly (Trúc Anh đóng) trở thành nô lệ của kuman thong trong phim. Ảnh: Huy Trần.

Ngoài Trúc Anh - đóng vai Hà Lan của Mắt biếc - phim Victor Vũ đạo diễn, các diễn viên còn lại gồm: Amee - sinh năm 2000, gây chú ý với nhiều bản hit Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường, Samuel An - chàng trai Việt kiều từng dự thi Giọng hát Việt 2018, Salim - từng đóng các phim Cầu vồng tình yêu, Ma làng 2...

Victor Vũ sinh năm 1975, từng ghi dấu ấn với các phim Scandal, Quả tim máu, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mắt biếc. Trong đó, Mắt biếc - ra mắt cuối năm 2019 - đạt doanh thu 180 tỷ đồng, lọt vào top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử khi đó.

