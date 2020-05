Thiên thạch dài 1.500 m sắp bay sượt qua Trái Đất

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết thiên thạch khổng lồ tên 1997 BQ sẽ bay ngang qua hành tinh của chúng ta tối hôm 21/5.

Thiên thạch 1997 BQ dài khoảng 1.500 m. Ảnh: Sun.

Với tốc độ 11,2 km mỗi giây, 1997 BQ, thiên thạch dài gấp hơn 3 lần tòa nhà Empire State (cao 443 m) tại New York, Mỹ, sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, do 1997 BQ có kích thước lớn, NASA vẫn xếp nó vào nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" và theo dõi sát sao. 1997 BQ sẽ bay cách Trái Đất 6,1 triệu km, gấp 16 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Theo trạm theo dõi vật thể bay gần Trái Đất (NEO) của NASA, 1997 BQ sẽ tới gần Trái Đất nhất vào 3h45 ngày 22/5 theo giờ Hà Nội.

Hiện nay, các nhà thiên văn học đang theo dõi gần 2.000 tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể có thể đe dọa Trái Đất. Từ khi thiên thạch xóa sổ khủng long cách đây 66 triệu năm, hành tinh của chúng ta chưa từng gặp thảm họa nào tương tự. Tuy nhiên, các thiên thạch nhỏ vẫn thường xuyên rơi xuống Trái Đất.

Theo NASA, không có thiên thạch hay sao chổi lớn nào có khả năng đâm vào Trái Đất trong vài trăm năm tới. Nhưng cơ quan này vẫn thường xuyên kiểm tra lại đường bay dự đoán của các thiên thể.

