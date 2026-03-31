Thiên Long rút khỏi Nhà sách Phương Nam

Loạt nhân sự cấp cao liên quan xin từ nhiệm, lập pháp nhân mới để chuyển nhượng cổ phần, cho thấy Thiên Long đang rút khỏi Nhà sách Phương Nam.

Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Nhà sách Phương Nam - PNC) vừa thông báo đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm bà Võ Thị Hoàng Quân, bà Trần Tuệ Tri và ông Nguyễn Ngọc Trung Chánh. Riêng bà Võ Thị Hoàng Quân còn muốn rời ghế Tổng giám đốc.

Bên cạnh đó, hai thành viên Ban kiểm soát cũng muốn thôi giữ chức, gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan và bà Đặng Thị Như Liễu.

Trừ bà Tri, các lãnh đạo kể trên đều là người của Tập đoàn Thiên Long (TLG). Trong đó, bà Quân - Giám đốc chiến lược của TLG - là một trong những nhân sự cấp cao đầu tiên được tiến cử vào tiếp quản Nhà sách Phương Nam sau khi Thiên Long thâu tóm PNC từ giữa năm 2025.

Trước đó, hôm 18/3, Thiên Long thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam đã góp gần 145 tỷ đồng (chiếm 99,94% vốn) để thành lập pháp nhân mới - Công ty cổ phần Đầu tư Evertrust. Chủ tịch Hội đồng quản trị Cô Gia Thọ sẽ là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch tại Evertrust.

Pháp nhân mới được lập ra nhằm nhận toàn bộ cổ phần của TLG tại PNC. Sau đó, Thiên Long sẽ tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Evertrust, với giá mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, phương án này giúp tối ưu hóa lợi ích tài chính và tăng tính linh hoạt trong giao dịch, cho phép đối tác thanh toán theo nhiều đợt và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư.

Về danh nghĩa, TLG vẫn sở hữu PNC. Tuy nhiên, nguồn tin của VnExpress cho biết trên thực tế, hiện tại Thiên Long đã không còn dính líu đến Nhà sách Phương Nam.

Bên trong nhà sách Phương Nam trên đường Nguyễn Trãi, TP HCM. Ảnh: PNC

TLG đầu tư vào PNC thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam từ tháng 6/2025 để sở hữu 49,49% cổ phần. Đồng thời, họ cử nhiều nhân sự cấp cao vào điều hành chuỗi nhà sách này. Phương Nam có gần 50 nhà sách trên toàn quốc, phần lớn nằm tại các vị trí đắc địa thuộc trung tâm thương mại, đường sách và các điểm du lịch - mua sắm lớn của TP HCM.

Ban lãnh đạo khi đó cho biết việc đầu tư vào PNC là một trong những bước đi chiến lược trong phát triển ngành hàng mới, nhất là nhóm đồ chơi hay lifestyle (hàng tiêu dùng mang phong cách), vốn được họ theo đuổi những năm qua.

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long trả lời phỏng vấn VnExpress tại văn phòng, tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Tập đoàn Thiên Long thành lập từ năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gầy dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như văn phòng phẩm Flexoffice, bút cao cấp Bizner hay dụng cụ mỹ thuật Colokit.

Cuối năm trước, Đầu tư Thiên Long An Thịnh, cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn TLG, cho biết đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Đến đầu tháng 2, TLG quyết định thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư tại các công ty liên kết. Doanh nghiệp này muốn giải thể Công ty Clever World - đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng đồ chơi, phụ kiện quà tặng và văn phòng phẩm Clever Box. Chuỗi này gắn liền với bà Cô Trần Dinh Dinh - con gái ông Thọ.

Song song đó, Thiên Long cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Pega Holdings với giá không dưới 35 tỷ đồng. Đây là liên doanh giữa TLG và Công ty Pega, kinh doanh sách, báo, tạp chí. Cuối cùng, Thiên Long muốn tái cấu trúc và thoái vốn tại Nhà sách Phương Nam với giá không thấp hơn 144 tỷ đồng.

Tất Đạt