'Thiên Long Bát Bộ' vào top phim dở nhất 2021

"Em mỉm cười rất đẹp" (Falling into your smile) được quảng bá nội dung xoay quanh thể thao điện tử song nhiều khán giả chỉ trích phim "treo đầu dê bán thịt chó" vì hầu như chỉ miêu tả chuyện yêu đương đôi lứa. Tác phẩm ra mắt hồi tháng 7, do Cầu Trọng Duy đạo diễn, Hứa Khải và Trình Tiêu đóng chính. Ảnh: Sina