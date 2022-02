Thiên đường du lịch Marbella - 'kinh đô mới' của tội phạm ma tuý

Vào những năm 1960, trong sự bùng nổ phát triển của Tây Ban Nha, thành phố Costa del Sol thành điểm nóng du lịch của Nam Âu. Kế hoạch phát triển khu vực đã thành công nhưng đi kèm là "giá khác". Tội phạm đổ đến đây thư giãn, bàn chuyện làm ăn, giải quyết ân oán.

Cảng Banús, phía Tây Marbella, được biết đến với hoạt động giao dịch cocain sầm uất bậc nhất châu Âu. Ảnh: The Guardian

Costa del Sol có vị trí đắc địa với bãi biển dài trải dài hơn 100 km giữa núi và biển. Cách chưa đầy 20 km về phía nam là Morocco, "thủ phủ" cần sa thế giới. Cách đó chưa đầy một giờ lái xe là một trong những điểm nhập cocaine chính của châu Âu, cảng Algeciras. Ở phía bắc là núi Málaga và Granada - khu vực trồng cần sa chính của châu Âu.

"Buôn bán ma túy là hiện tượng toàn cầu, nhưng Marbella mới là thủ đô của hoạt động này", lãnh đạo của Đơn vị đặc biệt Ứng phó Tội phạm Có Tổ chức (Greco) cho biết. Các mạng lưới buôn ma tuý toàn cầu nối Colombia, Hà Lan, Italy và Dubai sớm hay muộn đều hội tụ ở Marbella.

Các băng đảng ở đây có cấu trúc đặc biệt chặt chẽ. Mỗi nhóm chỉ chuyên thực hiện một khâu của hoạt động buôn bán ma túy: mua hàng hóa, bảo vệ và an ninh, vận chuyển, phân phối, rửa tiền. Hầu như không có nhóm nào trong số này có thể tự quản lý toàn bộ quá trình. Điều này làm cho sự cộng tác trở nên cần thiết.

"Marbella, thủ phủ của Costa del Sol này, trở thành điểm đến hàng đầu của giới tội phạm toàn cầu, hầu hết băng nhóm đều có mặt", đặc vụ cấp cao của Cảnh sát Quốc gia nói. "Marbella là thương hiệu du lịch nhưng cũng là "thương hiệu" của tội phạm. Nếu một tên trùm từ Liverpool (Anh) muốn vận chuyển ma túy quy mô lớn, hắn biết phải tới Marbella, đó là lựa chọn duy nhất".

Tại Marbella, nhà của các tay mafia nằm lẫn với nhà của các triệu phú; xe đậu bên cạnh xe của doanh nhân thông thường, du thuyền cập bến cùng một bến với giới quan chức... "Họ giàu, họ sống tốt, họ tiêu tiền .. Tội phạm có tổ chức đã nuôi dưỡng và duy trì Marbella. Và cư dân ở đây thấy vậy rất ổn", luật sư thành phố Marbella nêu quan điểm.

Nhưng những năm gần đây, tình hình ngày càng xấu đi. Các ông trùm bắt đầu mang theo lính mới, trẻ tuổi, có vũ trang và thực sự manh động. Và không chỉ có cảnh sát đang phàn nàn những tay mafia khác cũng bắt đầu khó chịu. Trong lòng từng con phố của Marbella xinh đẹp, tình hình đang sôi sục.

Dấu hiệu dễ thấy nhất là sự gia tăng đụng độ bạo lực giữa các băng nhóm. "Trong quá khứ, các nhóm tội phạm sẽ thương lượng, nói chuyện với nhau nếu có tranh chấp nguồn hàng. Nhưng bây giờ, họ sẽ thẳng tay giết người", cảnh sát trưởng Costa del Sol cho biết.

Sự gia tăng bạo lực đang khiến lực lượng an ninh lo lắng. "Bất kỳ thời điểm nào, họ có thể sẽ chuyển sang tấn công cả chúng tôi", một sĩ quan nói.

Tháng 8/2020 thực sự tồi tệ. Lần đầu tiên, nhiều người giàu có lũ lượt rời bỏ Marbella vì sợ hãi. Các băng nhóm liên tục đột nhập để cướp bóc và hành hung.

"Cảnh sát tuần tra không bao giờ ra ngoài mà không mặc áo chống đạn", một sĩ quan nói.

Cảnh sát Marbella bắt các thành viên băng đảng sau cuộc "thanh trừng" công khai trên đường phố, tháng 7/2020. Ảnh: The Sun

Theo Trung tâm tình báo Tây Ban Nha, 113 nhóm tội phạm ở 59 quốc tịch khác nhau đang hoạt động tại đây. Dù có thể không có bất kỳ "lãnh thổ" nào được đánh dấu rõ ràng trên Costa del Sol, nhưng mỗi nhóm đều có cơ sở riêng của mình. Và điều quan trọng, mọi người đều biết các quy tắc.

"Ví dụ, người Ireland có quán rượu của riêng họ ở cảng Banús; người Morocco có quán bar riêng của họ, nơi không uống rượu mà chỉ hút shisha; Camorra (mafia Italy) có tiệm bánh pizza của họ, có những khách sạn dành riêng cho các băng đảng xã hội đen người Anh... Cảnh sát biết tất, nhưng chẳng làm gì được", một thành viên băng đảng ở Marbella tiết lộ.

Marbella có mối liên hệ chặt chẽ với Dubai. Hầu hết các nhóm tội phạm quốc tế sống giữa hai thành phố này. Một ông trùm "cấp cao" ở Costa del Sol nói: "Dubai giống như Marbella nhưng không có luật lệ chặt chẽ bằng. Hầu hết các trùm sò sống ở Dubia, và sau đó dành cả mùa hè ở Marbella. Chúng tôi sẽ đến Dubai khi cảm thấy bị theo dõi; ở đó không có luật dẫn độ".

Tội phạm ma tuý hiện nay tại Marbella đã ranh ma và vận hành khoa học hơn xưa. Điều này thể hiện qua việc mua bán không còn được thực hiện trực tiếp giữa các băng đảng mà qua rất nhiều nhóm trung gian, chuyên trách an ninh, logistic, vận tải...

Thông thường, ở đầu dây chuyền, hàng tấn hàng cấm sẽ xuất phát ở Morcco và được giao cho các băng đảng chuyên làm vận chuyển thuê, thường là những nhóm đông quân và vũ khí "khét" nhất. Khi hàng đến được đất liền, băng đảng này sẽ liên hệ với bên mua, giao ma tuý và nhận hoa hồng và công vận chuyển.

Tại đất liền, ma túy được chất vào những chiếc xe thể thao bị đánh cắp và vận chuyển đến kho có bảo vệ cẩn mật. Thi thoảng, ma túy cất trong những chiếc hang bí mật ở vùng núi bao quanh Málaga, nơi những người chăn cừu được thuê để canh chừng và gửi tin nhắn nếu có bất cứ điều gì bất thường xảy ra.

Toàn bộ quá trình được liên lạc qua những chiếc điện thoại có hệ thống bảo mật và mã hoá riêng.

Cảnh sát bên lô ma tuý bị thu giữ tại cảng Banús. Marbella. Ảnh: The Sun

Trước việc các băng đảng lớn mạnh và hung hãn lên theo từng ngày, cảnh sát gọi đây là "cuộc chiến không cân sức".

Marbella có tỷ lệ cảnh sát rất thấp dù tỷ lệ tội phạm cao hơn hầu hết các thành phố khác. Đồn cảnh sát Marbella nhận khoảng 150 cuộc gọi mỗi ngày, xử lý khoảng 32.000 trường hợp mỗi năm, gấp 3 lần các thành phố khác cùng quy mô diện tích, dân số. Thiếu nguồn lực và nhân sự là lời phàn nàn phổ biến của các sĩ quan cảnh sát: "Chúng tôi chỉ có bốn xe tuần tra, không đủ áo khoác chống đạn".

Hải Thư (Theo The Guardian, The Week, The Sun)