Thiên Ân đọ sắc thí sinh Miss Grand International

Ngày 1/10, Đoàn Thiên Ân - thí sinh Việt Nam - đến với cuộc thi sau ba ngày đăng quang trong nước. Cô năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên. Tham gia hoạt động đầu tiên, cô diện thiết kế jumpsuit do Tăng Thành Công thực hiện, khoe chiều cao 1,75 mét, số đo hình thể 88,5-66-98 cm. Người đẹp nhập cuộc tự tin, nhiều năng lượng dù thiếu ngủ do lịch trình dày đặc.

Trưa 5/10, trong kết quả "Top 10 gương mặt dự tiệc tối cùng ban tổ chức", Thiên Ân dẫn đầu, áp đảo điểm bình chọn so với hai thí sinh liền kề là Thái Lan và Indonesia.