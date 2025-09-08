Thị trường xe điện Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á

Việt Nam nằm trong nhóm thị trường xe ôtô điện mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong ba năm qua, thứ hai thế giới sau Brazil, theo BloombergNEF.

Theo báo cáo Electric Vehicle Outlook 2025 của BloombergNEF lượng ôtô điện bán ra ở Việt Nam tăng hơn 10 lần, từ dưới 10.000 chiếc năm 2022 lên dự kiến trên 100.000 năm nay. Tốc độ này giúp thị trường xe điện nước ta bắt kịp Thái Lan (quốc gia khởi đầu sớm hơn trong khu vực) cùng khả năng vượt nhiều nền kinh tế đang phát triển khác.

Thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Bộ Công Thương cũng cho thấy năm 2024, xe điện và hybrid chiếm tới 22% tổng doanh số ôtô mới. Giới chuyên gia nhận định đây là tỷ lệ hiếm có trong nhóm các nền kinh tế mới nổi.

Doanh số bán xe điện tại một số thị trường mới nổi. Nguồn: BloombergNEF

Sau ôtô, mảng xe máy điện cũng bùng nổ. Dữ liệu nửa đầu năm từ Motorcycles Data cho thấy, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 209.000 xe máy điện mới, tăng gần gấp đôi (99,2%) so với cùng kỳ 2024. Con số này chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu về tiêu thụ xe máy điện.

Chuyên gia nhận định, yếu tố chính sách đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng xe điện tại Việt Nam. Cụ thể, từ tháng 3/2022, Chính phủ miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ với ôtô điện chạy pin đến tháng 2/2027. Bên cạnh đó, các quy định hạn chế xe máy xăng tại Hà Nội (và

có thể sắp tới tại TP HCM), kết hợp cùng các chính sách khuyến khích xe máy điện, đang mở ra dư địa phát triển lớn cho mảng này, nhất là phương tiện hai bánh.

Các chính sách hỗ trợ và xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh đang tạo cơ hội cho nhiều nhà sản xuất nội địa và quốc tế tham gia thị trường, đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng của xe điện tại Việt Nam. Trong đó, VinFast là một trong những hãng nổi bật, với doanh số xe máy và xe đạp điện toàn cầu đạt 44.904 chiếc trong quý I/2025, tăng 473% so với cùng kỳ 2024.

Một khách hàng trải nghiệm xe máy điện. Ảnh: VinFast

Ở mảng ôtô, năm 2024 hãng giao hơn 97.000 xe, tăng gần gấp ba lần so với 2023, cho thấy thị trường nội địa đang mở rộng với nhu cầu xe điện đang tăng mạnh. Trong năm nay, doanh số theo kế hoạch đạt ít nhất gấp đôi năm 2024.

Ngoài nhu cầu cá nhân, ngày càng nhiều hãng taxi, dịch vụ gọi xe công nghệ đang chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện. Đây được xem là một cú hích quan trọng, vừa giúp người tiêu dùng tiếp cận phương tiện xanh dễ dàng hơn, vừa đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện.

Các tổ chức nghiên cứu quốc tế đều lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường xe điện Việt Nam. HSBC dự báo doanh số xe điện (gồm ôtô và xe máy) có thể tăng từ dưới 1 triệu chiếc năm 2024 lên hơn 2,5 triệu vào 2036. Mordor Intelligence ước tính giá trị thị trường xe điện đạt 3,12 tỷ USD trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18,9% giai đoạn 2025-2030.

Trong khi đó, IMARC Group dự đoán riêng mảng ôtô điện có thể đạt 12,23 tỷ USD vào 2033, tăng trưởng 16,8% mỗi năm. Theo chuyên gia, với đà tăng trưởng này, Việt Nam được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm xe điện của châu Á.

Thái Anh