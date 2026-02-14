Thị trường xe cỡ A đầu 2026 hạ nhiệt, i10 nắm phần lớn doanh số

Doanh số phân khúc xe cỡ A giảm trong tháng cao điểm trước Tết, Hyundai i10 chiếm gần 70% thị phần, các mẫu xe còn lại dần mờ nhạt.

Phân khúc xe cỡ A khởi động năm 2026 với tổng doanh số 527 xe, giảm so với mức 649 xe của tháng 12/2025. Trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết, sức mua ở nhóm xe đô thị cỡ nhỏ tiếp tục suy yếu, phản ánh xu hướng giảm dần sức hút của phân khúc này trong những năm gần đây.

Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 364 xe bán ra trong tháng 1, chiếm gần 70% thị phần xe cỡ A. So với 381 xe của tháng 12/2025, doanh số i10 giảm nhẹ, cho thấy mẫu xe này vẫn duy trì tệp khách hàng ổn định dù quy mô toàn phân khúc thu hẹp. Trong năm 2025, i10 đạt tổng cộng 3.358 xe, cao hơn đáng kể so với các đối thủ còn lại, củng cố vai trò mẫu xe chủ lực của phân khúc cỡ A tại Việt Nam.

Toyota Wigo đứng thứ hai với 163 xe, giảm mạnh so với mức 232 xe của tháng cuối 2025. Dù doanh số còn khiêm tốn so với i10, Wigo vẫn giữ vai trò đối trọng chính trong phân khúc nhờ lợi thế thương hiệu cùng chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, mức sụt giảm cho thấy sức mua của nhóm khách hàng tìm đến xe cỡ nhỏ ngày càng hạn chế.

Kia Morning không còn công bố số liệu riêng lẻ trong năm 2026. Trước đó, mẫu xe này đạt 36 xe trong tháng 12/2025 và tổng 299 xe cả năm. Từ năm nay, Thaco, đơn vị phân phối thương hiệu Kia tại Việt Nam, ngừng công bố doanh số chi tiết theo từng mẫu đối với một số dòng xe cỡ nhỏ và sedan như Morning, K3, K5 hay Soluto, thay vào đó gộp chung vào nhóm "xe khác". Trong tháng 1, nhóm "xe khác" của Kia bán ra tổng cộng 257 xe.

Hyundai i10 tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor

Nhìn tổng thể, phân khúc xe cỡ A tiếp tục thu hẹp khi người dùng có xu hướng dịch chuyển sang các mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ hoặc xe điện với trang bị, không gian tốt hơn, cùng chi phí sử dụng thấp. Doanh số đầu năm 2026 thể hiện thị trường này đang phụ thuộc nhiều vào một mẫu xe dẫn dắt, trong khi các lựa chọn còn lại ngày càng mờ nhạt. Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, xe cỡ A vẫn tiếp tục là một trong những phân khúc kén khách nhất của thị trường ôtô Việt Nam trong thời gian tới.

Hồ Tân