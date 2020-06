Thị trưởng Washington sơn khẩu hiệu biểu tình gần Nhà Trắng

Thị trưởng Washington sơn dòng chữ lớn màu vàng "Mạng người da màu quan trọng" trên đường dẫn tới Nhà Trắng để tưởng nhớ nạn nhân của bạo lực cảnh sát.

"Vào ngày sinh nhật của cô, Breonna Taylor, hãy để chúng tôi biểu thị quyết tâm. Quyết tâm khiến nước Mỹ trở thành vùng đất như nó đáng phải", Thị trưởng thủ đô Washington của Mỹ Muriel Bowser đăng Twitter hôm 5/6 sau khi sơn khẩu hiệu biểu tình lên con đường dẫn tới Nhà Trắng, đề cập đến người phụ nữ da màu 26 tuổi đã bị cảnh sát ở Louisville, bang Kentucky bắn chết hồi tháng 3.

Thông điệp thách thức của Thị trưởng Washington, một người đảng Dân chủ, xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng cả nước vẫn tăng cao sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota gần hai tuần trước, khiến lãnh đạo chính trị ở đó cùng nhiều nơi khác áp đặt những hạn chế mới đối với lực lượng thực thi pháp luật.

Bowser và Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang tranh cãi về việc Tổng thống sử dụng các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và quân cảnh để ứng phó các cuộc biểu tình. Cảnh sát đầu tuần này đã bắn hơi cay và lựu đạn khói để giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng trước khi Trump đi bộ đến nhà thờ gần đó.

Thị trưởng thủ đô Washington của Mỹ Muriel Bowser nhìn xuống dòng chữ "Mạng người da màu quan trọng" được sơn trên con đường dẫn tới Nhà Trắng hôm 5/6. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi muốn quân đội rời khỏi thủ đô Washington", Bowser, người đang kêu gọi Đặc khu Columbia được cấp cương vị bang, nói với các phóng viên hôm 4/6. Bowser cũng cho lắp biển báo giao thông có dòng chữ "Mạng người da màu quan trọng" tại ngã tư đường H và 16.

"Thị trưởng bất tài Bowser, người không kiểm soát được ngân sách và thường xuyên hướng về chúng tôi để xin 'bố thí', đang đấu với Vệ binh Quốc gia, người đã cứu cô ta khỏi xấu hổ", Trump đăng Twitter đáp trả thị trưởng Washington. "Nếu cô ta không đối xử tốt với những vệ binh này, chúng tôi sẽ cử đến một nhóm khác".

Như nhiều thành phố khác của Mỹ, thủ đô Washington trải qua nhiều ngày biểu tình và bạo loạn sau cái chết của Floyd. Các cửa hàng cùng văn phòng tại Washington cùng những vùng lân cận bị cướp phá, buộc thị trưởng áp lệnh giới nghiêm sau 19h trong ngày 1-2/6.

Hàng trăm binh sĩ tiểu đoàn trực chiến thuộc sư đoàn dù 82 trước đó được điều tới Washington để hỗ trợ đảm bảo an ninh, song đã nhận được lệnh quay về căn cứ ở Bắc Carolina. Tuy nhiên, ngoài lực lượng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát, thủ đô Washington đang có thêm khoảng 3.300 vệ binh quốc gia được huy động từ nhiều bang khác để bảo vệ các công trình trọng yếu.

Tình hình an ninh tại thủ đô Washington phức tạp do chính quyền thủ đô không có quyền tự chủ hoàn toàn như các bang khác, nơi thống đốc là người duy nhất chịu trách nhiệm về an ninh. Thủ đô không có đại diện trong quốc hội và chính phủ liên bang có thể ra các quyết định vượt quyền giới chức thủ đô.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia thủ đô Washington được huy động để ứng phó biểu tình, nhưng họ báo cáo trực tiếp lên Tổng thống, không thông qua chính quyền của Thị trưởng Bowser.

Huyền Lê (Theo Reuters)