Thị trường ôtô phục hồi sau 5 tháng giảm liên tiếp

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bán 12.296 xe trong tháng 9, tăng trưởng 59% so với tháng 8.

Sau tháng 3, VAMA và các hãng khác trên thị trường như TC Motor (phân phối xe Hyundai) hay VinFast nhiều lần trồi sụt doanh số do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài và lan rộng ở nhiều tỉnh, thành. Riêng VAMA, tổ chức gồm những thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi, Kia, Mazda, Ford, Suzuki... có 5 tháng liên tiếp ghi nhận doanh số giảm trước khi tăng trưởng trở lại trong tháng 9.

VAMA bán 12.296 xe trong tháng 9, tăng 59% so với tháng 8 nhưng giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu 2021, hiệp hội này đạt doanh số 170.073 xe, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2020.

Sau mức sụt giảm lớn nhất kể từ đầu 2021 trong tháng 8, doanh số TC Motor tăng trưởng trở lại một tháng sau đó. Hãng bán 4.079 xe Hyundai, tăng 86%. Lũy kế từ đầu năm, hãng có trụ sở tại Ninh Bình có lượng bán ra đạt 44.327 xe, giảm 10% so với cùng kỳ 2020.

Trong đà tăng trưởng chung của thị trường, VinFast cũng ghi nhận sự khởi sắc khi bán 3.497 xe trong tháng 9, tăng 51% so với tháng 8, giảm 4% so với tháng 9/2020. Cộng dồn từ đầu 2021, hãng xe Việt đạt 25.527 xe bán ra.

VinFast xếp thứ tư trong nhóm các thương hiệu bán nhiều xe con nhất thị trường. Lũy kế đến tháng 9/2021, Toyota dẫn đầu với 37.905 xe (không tính Lexus), thứ hai là Hyundai, 37.846 xe. Kia bán xe con nhiều thứ ba thị trường, đạt 27.595 xe.

Tổng doanh số VAMA, TC Motor, VinFast trong tháng 9 là 19.872 xe, tăng đến 95% so với tháng 8 nhưng giảm 46% so với cùng kỳ 2020.

Thị trường ôtô Việt Nam bắt đầu phục hồi trong tháng 9 nhờ một số tỉnh thành nới lỏng giãn cách. Các chuyên gia cho rằng, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua khi dịch Covid-19 hạ nhiệt tại nhiều tỉnh, thành, đặc biệt TP HCM, một trong hai nơi có lượng tiêu thụ xe nhiều nhất cả nước. Từ tháng 10, những tín hiệu lạc quan như showroom ôtô hoạt động trở lại, các hãng chăm ra mắt xe mới, đại lý tiếp tục duy trì khuyến mãi hứa hẹn giúp thị trường tìm lại nhịp tăng trưởng.

Phạm Trung