Tiêu thụ ôtô tại Việt Nam thấp kỷ lục

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam bán 7.714 xe trong tháng 8/2021, mức thấp chưa từng có trong khoảng 7 năm qua.

Tình trạng giãn cách để phòng chống Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành, đặc biệt Hà Nội, TP HCM, khiến doanh số thị trường ôtô giảm sâu trong tháng 8 và là tháng thứ 5 liên tiếp giảm. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) chỉ bán 7.714 xe, thấp nhất từ đầu năm và thấp nhất kể từ 2015, một năm sau khi tổ chức này công bố số liệu thường niên trên website (2014).

VAMA từng ghi nhận mức bán thấp kỷ lục vào tháng 2/2014 với 5.915 xe. Nhưng nếu so sánh độ giảm so với trung bình tháng của năm trước đó, thì tháng 2/2014 vẫn chưa bết bát bằng tháng 8 năm nay.

Cụ thể, tháng 2/2014 rơi dịp Tết nguyên đán nên doanh số giảm là điều bình thường của thị trường. Doanh số trung bình tháng năm 2013 là 8.000 xe. Mức 5.915 xe của tháng 2/2014 có độ giảm 27% so với trung bình 2013.

Trong khi đó, doanh số trung bình tháng của VAMA năm 2020 là 23.665 xe. Con số hơn 7.700 xe trong tháng 8/2021 giảm đến 68% so với mức tiêu thụ trung bình của thị trường năm ngoái. Đồng thời giảm 47% so với tháng 7 và 41% so với tháng 2/2021, thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán và sức mua thường thấp nhất trong năm. Covid-19 kéo dài đang khiến thị trường ôtô Việt điêu đứng.

Lũy kế từ đầu 2021, doanh số của VAMA đạt 157.777 xe, vẫn tăng 8% so với cùng kỳ 2020. Nhưng điểm khác biệt là doanh số nửa cuối 2020 ngày càng bứt phá nhờ ưu đãi lệ phí trước bạ 50%, còn năm nay chưa có chính sách nào.

Tương tự VAMA, hãng bán xe nhiều nhất thị trường - TC Motor (phân phối xe Hyundai) - cũng ghi nhận mức giảm doanh số lớn. Hãng bán 2.182 xe trong tháng 8, giảm 60% so với cùng kỳ 2020. Đây là lần đầu tiên từ đầu 2021, hãng này có doanh số sụt giảm nhiều đến vậy.

Doanh số lũy kế của TC Motor đạt 40.248 xe, giảm 2% so với cùng kỳ 2020 và là lần đầu tiên trong 20201 doanh số hãng này ghi nhận mức sụt giảm.

Một mẫu Fadil tại Hà Nội. Trong tháng 8, Fadil là mẫu xe duy nhất có doanh số hàng nghìn xe. Ảnh: Đức Huy

VinFast là trường hợp hiếm hoi của thị trường thường ngược dòng tăng trưởng doanh số bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên trong tháng 8, khi nhu cầu mua sắm của người dân giảm sâu vì tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch), dịch Covid-19 và tình trạng thiếu linh kiện, chất bán dẫn trên toàn cầu, hãng xe Việt cũng không còn giữ được mức tăng trưởng như nhiều tháng trước đó.

VinFast bán 2.048 xe trong tháng 8, giảm 46% so với tháng 7, mức cao nhất từ đầu 2021. Kết thúc 8 tháng đầu năm, VinFast bán tổng cộng 22.030 xe, xếp thứ tư sau Hyundai, Toyota và Kia về doanh số tiêu thụ.

Doanh số gộp chung của VAMA, TC Motor, VinFast trong tháng 8 đạt 10.145 xe, giảm 55% so với tháng 7/2021 và giảm 60% so với cùng kỳ 2020.

Thành Nhạn