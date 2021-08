Thị trường logistics Việt hưởng lợi khi BEST đầu tư 'khủng'

BEST Inc chi hàng triệu USD xây trung tâm phân loại hàng hóa, đầu tư công nghệ tự động hóa, mang lại nhiều lợi ích cho ngành logistics Việt Nam.

Đông Nam Á luôn là khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển toàn cầu của BEST. Trong đó, Việt Nam được xem là thị trường logistics tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng vượt bậc của thương mại điện tử. Hai năm qua, BEST liên tục đầu tư công nghệ tự động hóa và mở rộng các loại hình dịch vụ ở đất nước hình chữ S.

Hiện tập đoàn có 30 trung tâm phân loại lớn, nhỏ trên cả nước.

Từ đầu năm 2021, BEST Inc chi 8,55 triệu USD xây dựng một trung tâm phân loại hàng hóa tự động lớn tại TP HCM và 23 nơi quy mô nhỏ, nâng tổng số trung tâm trên toàn quốc lên 30. Những điểm phân loại này tập trung tại những khu vực trọng điểm về vận tải và kinh tế. Nhà đầu tư, chủ shop hay khách mua sắm trên các sàn thương mại điện tử... có thể tiếp cận dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express với chi phí phải chăng. Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Trà Vinh, Cà Mau... là những nơi có BEST hiện diện.

Trung tâm phân loại đặt tại Củ Chi, TP HCM hiện có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất của tập đoàn BEST Inc tại Đông Nam Á. Tổng diện tích khuôn viên rộng đến 40.000 m2, riêng nhà xưởng 15.500 m2 và vốn đầu tư 8 triệu USD. Tổng công suất xử lý lên đến hơn 1,3 triệu kiện hàng một ngày, góp phần rút ngắn thời gian phân loại hàng hóa và tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động trên địa bàn.

Hiện tập đoàn đầu tư một trung tâm phân loại quy mô lớn tại Hà Nội, dự kiến vận hành vào cuối năm 2021, với tổng vốn khoảng 5,5 triệu USD. Nơi đây có thể tạo công ăn việc làm cho khoảng 500 lao động địa phương.

Hệ thống dữ liệu tại các trung tâm phân loại của BEST được xử lý bởi công nghệ phân tích dữ liệu Big data, trên nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud cùng công nghệ xử lý hình ảnh chất lượng cao. Nhờ vậy hiệu suất hoạt động toàn trình được kiểm soát và tối ưu, chặt chẽ.

Đại diện tập đoàn cho biết: "Việc phân tích hàng hóa bằng công nghệ cân, đo tự động, máy quét mã barcode và máy quét hình ảnh tự động... giúp gia tăng độ chính xác của việc phân loại bưu kiện từ 80% (thủ công) đến hơn 99,9%, hiệu quả phân loại tăng gấp 4 lần. Từ đó giảm đáng kể thời gian giao vận, nâng cao năng suất phục vụ của mạng lưới bưu cục".

Dây chuyền tự động tốc độ cao hỗ trợ phân loại hàng hóa nhanh hơn.

Với lợi thế nền tảng công nghệ, BEST tăng cường ứng dụng tự động hóa vào vận hành. Với 30 trung tâm phân đều cả nước, công suất phân loại có thể đạt 1,8 triệu đơn một ngày, rút ngắn tốc độ vận chuyển giữa các vùng và đẩy nhanh tốc độ giao hàng đến tay người nhận.

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, BEST còn chia sẻ nền tảng điện toán BEST Cloud và hệ thống quản lý vận hành V9 nhằm hỗ trợ các bưu cục quản lý đơn hàng giao - nhận. Hệ thống có thể cùng lúc xử lý nhiều dữ liệu khách hàng nhờ máy chủ và đội ngũ IT tay nghề cao. Hơn 200 nhân sự tại nước ngoài túc trực theo dõi hệ thống, hỗ trợ các chức năng cần thiết, xử lý và tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động.

BEST tăng cường hợp tác với các đối tác thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam, từ đó mang về nguồn khách hàng phong phú, giúp các đối tác nhượng quyền tiếp cận nhanh chóng đối tượng tiềm năng này.

Doanh nghiệp cũng mạnh tay trong các hoạt động quảng bá thương hiệu như: tổ chức sự kiện trực tuyến, ngoại tuyến, phối hợp với dàn nghệ sĩ giới thiệu chi tiết về tập đoàn lẫn dịch vụ. Từ đó lan truyền thương hiệu chuyển phát nhanh tới các đơn vị kinh doanh online tại địa phương, giúp các bưu cục nhượng quyền dễ dàng giới thiệu BEST đến khách hàng tại khu vực họ đang khai thác.

Nhiều chủ shop, khách hàng hài lòng khi quá trình giao - nhận được rút ngắn.

Nhà đầu tư, đơn vị nhượng quyền được thừa hưởng công nghệ hiện đại và tệp khách hàng sẵn có từ BEST. Anh Nguyễn Quang Tuấn - chủ bưu cục nhượng quyền tại Bình Tân, TP HCM - chia sẻ: "Chỉ cần khai thác tốt lợi thế trên, ai cũng có thể tạo doanh thu cố định hàng tháng, duy trì hoạt động và quản lý phù hợp".

Đội ngũ chuyên gia hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành logistic luôn đồng hành, theo sát hoạt động của các nhà đầu tư nhằm hỗ trợ, tư vấn, đưa ra những giải pháp thiết thực giúp quá trình vận hành của bưu cục nhượng quyền diễn ra suôn sẻ.

"Những ngày đầu hoạt động, tôi gặp nhiều khó khăn trong vận hành, nhưng đội ngũ chuyên gia từ BEST luôn hướng dẫn kỹ càng, hỗ trợ tôi tháo gỡ khúc mắc. Đến nay, tôi đã mở được hai bưu cục, bao phủ 9/12 xã tại huyện Hóc Môn và trở thành đơn vị chuyển phát nhanh được nhiều shop tại địa phương tin tưởng sử dụng", anh Nguyễn Hùng Đức - chủ bưu cục nhượng quyền Xuân Thới Thượng, TP HCM - nói.

Là một trong những đối tác sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, chủ shop Thúy Hà, TP HCM cho hay: "Tôi tin tưởng BEST Express bởi dịch vụ ổn định, giá thành rẻ, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, luôn biết cách làm hài lòng khách hàng của mình". "Chúng tôi luôn được hỗ trợ nhiệt tình, vui vẻ và tốc độ giao vận rất nhanh. Có khi đơn ở Cần Thơ, chỉ sau vài tiếng khách đã báo nhận được hàng. Chúng tôi rất hài lòng", chủ shop Hana ở Đồng Nai nói.

BEST đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Ngoài ra, tập đoàn logistics luôn định hướng phát triển bền vững phải gắn liền với trách nhiệm xã hội. Đơn vị tài trợ một tỷ đồng, cùng Quỹ hy vọng cải thiện hạ tầng giao thông vùng Mekong, giúp người dân di chuyển an toàn và góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch, vận tải. BEST cũng trao 100.000 khẩu trang cho UB MTTQ Việt Nam, chung tay cùng tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ tiền mặt, mang Tết ấm đến với người miền Trung...

Thi Quân

Ảnh: BEST