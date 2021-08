BEST Inc tăng cường đầu tư logistics tại Đông Nam Á

Đại diện BEST Inc nhận định Việt Nam và Đông Nam Á là thị trường tiềm năng, sẽ mở rộng đầu tư logistics thời gian tới.

Trong thông báo mới đây, ông Johnny Chou, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của BEST Inc, tiếp tục khẳng định quan điểm: "Đông Nam Á là khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển toàn cầu của BEST. Chúng tôi có kế hoạch đầu tư nghiêm túc, bài bản nhằm cung cấp cho các cá nhân, đơn vị kinh doanh online giải pháp chuyển phát nhanh thông minh, với chi phí hợp lý".

Đến nay, đơn vị đã phát triển mạng lưới chuyển phát nhanh tại 5 quốc gia Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore. Nhiều khách hàng đánh giá dịch vụ của tập đoàn nhanh chóng, tin cậy, chi phí phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử quốc tế tại đây.

"Chúng tôi tận dụng công nghệ và đổi mới để trao quyền cho đối tác kinh doanh, làm phong phú thêm cuộc sống của người tiêu dùng bằng các dịch vụ giao hàng hiệu quả", ông Johnny Chou nhấn mạnh.

Đẩy mạnh quy mô tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp lý giải thương mại điện tử tại Đông Nam Á tăng trưởng vượt bậc vài năm nay, kéo theo sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh. Nhận thấy tiềm năng của thị trường này, nhất là Việt Nam, từ cuối năm 2020, BEST Inc đã liên tục đầu tư công nghệ tự động hóa và mở rộng các loại hình dịch vụ.

Tháng 11/2020, đơn vị mở rộng quy mô trung tâm phân loại hàng hóa Bangkok, Thái Lan, tăng thêm 4.400 m2 diện tích khai thác, trang bị thêm dây chuyền phân loại tự động tốc độ cao và hệ thống cân, đo tự động. Hiện công suất xử lý lên đến 400.000 bưu kiện mỗi ngày.

Đầu năm nay, tập đoàn đưa vào vận hành trung tâm phân loại lớn nhất Đông Nam Á, đặt tại Củ Chi, TP HCM. Với tổng vốn đầu tư lên đến 8 triệu USD, nơi đây rộng gần 40.000 m2, trang bị dây chuyền tự động hóa hiện đại, cho công suất xử lý tối đa 1,3 triệu bưu kiện một ngày.

Hệ thống phân loại lớn nhỏ phủ khắp năm quốc gia Đông Nam Á.

Riêng tại Việt Nam, nhằm rút ngắn thời gian trung chuyển hàng hóa giữa các bưu cục đến trung tâm phân loại, BEST Inc đầu tư xây dựng 7 trung tâm lớn và 23 nơi quy mô nhỏ, phân bố từ Bắc đến Nam, tập trung tại những nơi trọng điểm về vận tải và kinh tế.

Bên cạnh tăng cường ứng dụng tự động hóa vào vận hành, tập đoàn còn triển khai tuyến vận chuyển quốc tế trực tiếp từ Trung Quốc đến Malaysia (vào tháng 9/2020), Thái Lan (7/2021) và Việt Nam (8/2021), góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử quốc tế tại Đông Nam Á.

Thị trường Việt Nam hưởng lợi

Khách hàng và đối tác của BEST hưởng lợi nhiều mặt khi "ông lớn" ngành logistics tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hóa vào vận hành, mở rộng mạng lưới dịch vụ và triển khai thêm loại hình dịch vụ mới tại Việt Nam.

Rút ngắn thời gian giao hàng: dây chuyền tự động hóa cho hiệu suất phân loại cao, 30 trung tâm phân loại phân bố toàn quốc giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, hàng hóa đến tay người nhận nhanh hơn.

Gia tăng trải nghiệm của khách hàng: áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phân loại chính xác đến từng khu vực, bảo quản bưu kiện an toàn khi đến tay người nhận. Hơn 7.000 nhân viên giao hàng có thể gia tăng tốc độ vận chuyển trên toàn quốc, khách của các shop online nhận hàng nhanh hơn, uy tín của shop gia tăng theo.

Hơn 7.000 nhân viên giao hàng là một trong những lợi thế của BEST tại Việt Nam.

Trải nghiệm dịch vụ đa dạng: tuyến giao hàng quốc tế Trung - Việt của BEST Express hợp tác với Cainiao Network - nền tảng hậu cần trực thuộc Alibaba - cho phép người dùng Việt mua hàng trên các trang thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, vận chuyển trực tiếp về nước mà không mất phí trung gian.

"Dịch vụ trên có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp online vừa và nhỏ muốn tham gia vào thương mại điện tử quốc tế, bằng cách kết nối trực tiếp với hàng chục nghìn nhà cung ứng quốc tế. Từ đó tìm kiếm nguồn hàng phù hợp với chi phí mà không cần lo lắng về quy trình vận chuyển", đại diện BEST tại Việt Nam nói thêm.

