Thị trấn 'tổ tiên của Biden' ăn mừng chiến thắng

IrelandCờ Mỹ đã tung bay cả tuần nay trên các con phố ở thị trấn Ballina, nơi tổ tiên của tổng thống đắc cử Biden từng sinh sống.

16 đời tổ tiên của Joe Biden, ứng viên Dân chủ vừa đắc cử tổng thống Mỹ, sinh ra ở Ireland, theo thông tin từ chiến dịch Người Ireland ủng hộ Biden. Trong đó, Edward Blewitt, ông tổ của Biden, đã sinh sống ở Ballina, thị trấn ở phía tây Ireland.

Ngày 7/11, sau khi CNN "xướng tên" Biden trở thành ông chủ tiếp theo của Nhà Trắng, cư dân Ballina đã đổ ra đường để ăn mừng thành công của người họ hàng xa.

"Tôi nghĩ Ballina đã cứu cả thế giới đêm nay, bởi không có Ballina, sẽ không có Joe Biden", Smiler Mitchell, cư dân địa phương, nói.

Joe Blewitt (trái), anh em họ xa của Joe Biden, ăn mừng chiến thắng cùng gia đình ở thị trấn Ballina, Ireland hôm 7/11. Ảnh: PA.

Bóng bay phấp phới trên những chiếc ôtô trong khi đám đông hát vang bài "The Green and Red of Mayo", bản ballad nổi tiếng về hạt, nơi có thị trấn Ballina. Một mô hình ôtô với Biden ngồi ghế trước bằng bìa các tông để biển số "PENNSYLVANIA BIDEN #1". Pennsylvania, nơi Biden từng sống thời nhỏ, là bang cuối Biden thắng để hội đủ ít nhất 270 phiếu đại cử tri, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.

Trước thềm bầu cử, cộng đồng này đã tổ chức sự kiện "Diễu hành ủng hộ Biden" bằng ôtô khắp các cây cầu bắc qua sông Moy, đi qua nhà thờ biểu tượng của thị trấn và dừng trước bước bích họa Biden ở quảng trường trung tâm.

"Ballina luôn là thị trấn không được chú ý phía tây Ireland, phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá khứ", theo chính trị gia địa phương Mark Duffy. "Nhưng chúng tôi nghĩ giờ là lúc tỏa sáng và nỗ lực hết mình. Chúng tôi mong muốn chào đón nhiều du khách từ Mỹ và nhiều nơi khác".

Ông thêm rằng thị trấn này là nơi tuyệt đẹp của thế giới với nhiều hồ, núi và cây cối bao quanh.

Ông Biden vẫn còn họ hàng xa trong thị trấn này. Joe Blewitt, anh em họ đời thứ ba, người từng gặp tổng thống đắc cử vài lần, cho biết Biden "rất thân thiện". "Ông ấy là người đàn ông của gia đình", Blewitt nói với CNN qua điện thoại.

Nhưng Ballina không phải thị trấn duy nhất ở Ireland có mối liên hệ với Biden. Ở phía đông quốc gia này, tại thị trấn Carlingford, hạt Louth, một ban nhạc cộng đồng chuẩn bị cho ra mắt bài hát riêng dành cho Biden vào trưa 8/11.

James Finnegan, ông tổ của Biden, đã tới New York bằng con tàu Marchioness of Bute năm 1850 xuất phát từ Carlingford, thị trấn bờ biển cách thủ đô Dublin hơn 100 km.

Để vinh danh chiến thắng của Biden, linh mục ở Carlingford dự định thực hiện nghi lễ rung chuông nhà thờ với sự tham dự của nhiều học sinh và thành viên cộng đồng.

Joe Biden trên sân khấu phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 6/11. Ảnh: AFP.

Paul Allen, người lãnh đạo chiến dịch Người Ireland ủng hộ Biden, nói rằng thị trấn này rất vui mừng vì kết quả của Biden. "Joe Biden là một người Mỹ gốc Ireland. Và chiến thắng này cho thấy sự kết hợp giữa quyết tâm và làm việc chăm chỉ có thể làm được những gì", ông nói.

Chiến dịch này đã thúc giục người Ireland trên khắp thế giới gọi điện cho họ hàng ở Mỹ và đề nghị họ bầu cho Biden.

"Ý tá làm việc ở Chicago, lính cứu hỏa ở Boston, cảnh sát ở New York, hay công nhân xây dựng ở Mỹ. Đó là mối liên hệ giữa những người Mỹ gốc Ireland", Allen nói.

Cộng đồng Carlingford đã tổ chức lễ đón Biden vào năm 2016 và trước chuyến thăm, ông đã viết một bức thư với nội dung: "Đông Bắc Pennsylvania sẽ được khắc ghi trong tim tôi. Nhưng Ireland sẽ được khắc ghi trong tâm hồn tôi".

Thủ tướng Ireland Micheal Martin là một trong số lãnh đạo đầu tiên chúc mừng chiến thắng của Biden.

Thêm nhiều bữa tiệc ăn mừng chiến thắng dự kiến được tổ chức ở Ballina. Thị trấn đã kết nghĩa với Scranton ở bang Pennsylvania này cũng là quê hương của nữ tổng thống đầu tiên của Ireland Mary Robinson, người đắc cử 30 năm trước cũng vào một ngày thứ 7.

"Thông điệp của bà ấy là hy vọng và ánh sáng cho những cộng đồng hải ngoại", chính trị gia Mark Duffy nói. "30 năm sau ngày đó, một trong những hậu duệ của cộng đồng hải ngoại, những người đã rời đi khi Ballina chìm trong thời gian đen tối, đã tiếp tục nắm giữ vị trí cao nhất của đất nước".

Thanh Tâm (CNN)