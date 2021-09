Thị trấn che chở 7.000 vị khách bất đắc dĩ vụ khủng bố 11/9

Khi vụ khủng bố xảy ra, Kevin Tuerff đang trên đường trở về New York từ Paris, cùng người bạn trai cũng tên là Kevin. Trên ảnh, anh đang đứng chụp ảnh lưu niệm khi đi xem vở nhạc kịch Come Frome Away. Ảnh: Come From Away