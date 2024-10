Thị thực du học Australia giảm gần 40%

Số thị thực du học Australia giảm 38% sau một năm nước này thay đổi chính sách di trú nhằm siết người nhập cư.

Thống kê từ website của Chính phủ Australia cho thấy số thị thực được cấp cho sinh viên quốc tế từ tháng 10/2023 tới tháng 8 năm nay là 298.000. Trong khi đó, con số cùng kỳ năm ngoái là hơn 477.000.

Lĩnh vực đào tạo nghề (VET) bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 67% số thị thực du học. Các khóa học tiếng Anh ngắn hạn dành cho sinh viên nước ngoài (ELICOS) và giáo dục đại học lần lượt giảm 50% và 25%.

Trừ Bangladesh với số thị thực du học được cấp tăng 3%, các thị trường khác đều giảm mạnh, nhất là Philippines (giảm 67% so với cùng kỳ), Colombia (giảm 62%), Ấn Độ và Nepal giảm lần lượt là 56 và 53%.

Với Việt Nam, số thị thực được cấp giảm 28% so với năm ngoái.

Quốc gia Biến động về số thị thực được cấp so với cùng kỳ Bangladesh +3% Trung Quốc -7% Nhật Bản -7% Sri Lanka -26% Việt Nam -28% Indonesia -32% Brazil -46% Nepal -53% Ấn Độ -56% Colombia -62% Philippines -67%

Giáo dục đại học ở Australia đã trải qua 12 tháng đầy biến động: chi phí xét thị thực tăng gấp đôi, yêu cầu về tài chính và tiếng Anh tăng, trong khi thời hạn của giấy phép việc làm sau tốt nghiệp và độ tuổi được xin thị thực này lại giảm.

Theo Keri Ramirez, Giám đốc điều hành Studymove, tổ chức chuyên cung cấp dữ liệu giáo dục quốc tế, chính sách siết thị thực du học hiện không công bằng. Lý do là những người nộp đơn và trường học không thực sự biết các tiêu chí của nó là gì.

"Sự thay đổi liên tục khiến sinh viên rất khó hiểu về giá trị của việc du học Australia tại thời điểm này ", Ramirez nói.

Studymove dự báo học phí năm 2025 với sinh viên quốc tế ở Australia sẽ tăng trung bình 6,2%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2018. Vì bị áp trần tuyển sinh viên quốc tế, các đại học phải thay đổi chiến lược để đạt được mục tiêu tài chính, bao gồm đa dạng hóa dịch vụ, tăng cường học trực tuyến, đào tạo bên ngoài Australia...

Thực tế, 10 trường hàng đầu nước này đã công bố học phí ở mức 26.500-113.000 AUD (442-1,9 tỷ đồng) vào năm tới, cao hơn 2.000-3.000 AUD so với hiện tại. Ngoài ra, du học sinh cần khoảng 20.000-39.000 AUD (335-650 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi năm, theo trang thông tin du học Shiksha.

Australia là một trong những điểm đến du học được ưa chuộng nhất thế giới. Tính đến tháng 7, số sinh viên quốc tế ở đây là gần 944.000, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có hơn 44.000 du học sinh, xếp thứ 5.

Để xin thị thực du học Australia (visa 500), học sinh cần có thư mời của trường, đóng bảo hiểm y tế, có tờ khai từ bố mẹ hoặc người giám hộ (nếu dưới 18 tuổi), thư giải trình về mục đích học tập và khả năng ở lại hay rời đi sau khi học, cùng một số giấy tờ khác.

Tại triển lãm du học bang New South Wales ở TP HCM hồi giữa tháng 9, bà Katherine Tranter, cán bộ cấp cao phụ trách thị thực du học thuộc Bộ Nội vụ Australia, cho biết số đơn xin thị thực từ Việt Nam năm học vừa qua là 24.400, tăng hơn 30% so với năm học trước. Tuy nhiên, tỷ lệ chấp thuận giảm từ 91% còn 76%, thấp nhất 18 năm qua. Lý do phổ biến là "không trung thực về mục đích du học".

Khuôn viên Đại học Murdoch, Australia. Ảnh: Murdoch University Fanpage

Khánh Linh (Theo The Pie News, Studymove, Australian Goverment)