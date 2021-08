Thi thể của du khách trong hang sâu nhất thế giới

Nam du khách người Nga mất tích từ tháng 11/2020 được phát hiện ở tư thế treo trên dây trong hang động sâu nhất thế giới.

Mới đây, nhóm nghiên cứu về hang động của câu lạc bộ Perovsky từ Moskva (Nga) thông báo phát hiện một thi thể trong hang Veryovkina (Gruzia), được Guinness ghi nhận là hang động sâu nhất thế giới. Các nhà thám hiểm nhìn thấy một sợi dây thừng ở lối vào, một số đồ dùng trong hang và ở độ sâu 1.100 m, họ phát hiện một thi thể đang treo trên dây.

Danh tính của du khách xấu số đã được xác định là Kozeev Sergey Igorevich đến từ Sochi, Nga, đã mất tích từ tháng 11/2020. Nhiều khả năng thi thể của anh đã bị treo trong hang suốt gần 1 năm qua.

Tin mất tích về nam du khách xấu số được đăng tải từ tháng 12/2020. Ảnh: Liza Alert

Evgeny Snetkov, thành viên hội đồng Liên minh các nhà khoa học Nga, cho biết nam du khách xấu số là một khách du lịch đa năng, có thể chơi nhiều môn thể thao. Vì vậy, anh ấy quyết định nghiên cứu hang động, song thật không may, nam du khách này đã chọn một hang động khó khăn và dẫn đến hậu quả xấu. Snetkov cũng liệt kê những lý do có thể dẫn đến cái chết của Kozeev, trong đó nam du khách có thể bị ngã và va vào dây. "Có thể đơn giản là anh ấy không thể vượt qua một đoạn hang khó và lơ lửng trên sợi dây, bắt đầu ngấm mệt. Nhiệt độ trong hang chỉ khoảng 3-4 độ C, nếu người bị ướt thì sức lực nhanh chóng cạn kiệt", Snetkov đặt ra thêm giả thuyết.

Veryovkina là hang động sâu nhất thế giới với độ sâu 2.212 m. Ảnh: Robbie Shawn

Việc nâng thi thể lên mặt nước và ra khỏi hang là rất khó khăn vì lý do kỹ thuật. "Rất khó tưởng tượng làm thế nào để bạn có thể kéo cáng cùng với thi thể lên bề mặt. Hang có nhiều phần dài và hẹp, nhiều nơi mà một người trèo cũng khó và phải cẩn thận, nhiều đoạn có đá lở, nơi mà công việc của nhiều hơn hai người một lúc bị cấm", Snetkov nói về những khó khăn. Hiện tại, việc nâng thi thể lên vẫn đang được bàn bạc và đợi sự cho phép của các bên liên quan.

Trung Nghĩa (Theo Lenta)