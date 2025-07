Thí sinh thi bật xa, ca hát giành suất vào Đại học Sư phạm Hà Nội

Hơn 3.200 thí sinh thi các môn năng khiếu như hát, kể chuyện, chạy, bật xa để lấy điểm xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội ở phường Cầu Giấy sáng 5/7 đông đúc từ 6h. Thí sinh ở nhiều tỉnh, thành đổ về đây thi môn năng khiếu, lấy điểm xét tuyển vào các ngành Giáo dục mầm non/Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật.

Sùng Thị Bầu, người Mông ở Điện Biên, kể đi hơn nửa ngày để có mặt ở Hà Nội hôm 3/7. Nữ sinh đặt mục tiêu vào ngành Giáo dục mầm non, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Toán, Văn và môn năng khiếu.

Trong trang phục dân tộc, Bầu cho hay sẽ hát bài "Niềm vui của em" của tác giả Nguyễn Huy Hùng, thể hiện một số động tác múa để phần thi hấp dẫn hơn.

"Mình kỳ vọng đạt trên 8 môn năng khiếu", Bầu nói.

Sùng Thị Bầu (trái) và Giàng Thị Cúc từ Điện Biên xuống Hà Nội thi năng khiếu. Ảnh: Dương Tâm

Dự định xét tuyển ngành Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh, Kiều Thùy An, học sinh trường THPT Đội Cấn, Phú Thọ, cho biết dậy từ 4h30 để trang điểm. Hôm nay, An thi hai phần năng khiếu là hát và kể chuyện.

"Em đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ sớm vì nguyện vọng lớn nhất là vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội", An nói. Tổ hợp xét tuyển ngành này là Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu. An nói làm bài môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT không tốt nên càng hạ quyết tâm phải đạt điểm cao ở bài thi hôm nay.

Giai đoạn ôn thi, An lên mạng xem thông tin, video năng khiếu hát, kể chuyện vào trường các năm trước, tập kể và hát lại.

Theo quy định, thí sinh được chọn bài hát, miễn phù hợp với lứa tuổi mầm non. Với phần thi kể chuyện, thí sinh bốc thăm đề, có khoảng 10 phút ghi nhớ câu chuyện trước khi thể hiện.

An chọn hai bài hát là "Niềm vui của em" và "Inh lả ơi", đã tập luyện kỹ lưỡng ở nhà. Với phần kể chuyện, An cho biết đã hỏi kinh nghiệm anh, chị đi trước, sẽ lưu ý các yếu tố lưu loát, truyền cảm, bình tĩnh, tự nhiên.

Thí sinh bật xa, ca hát giành suất vào Đại học Sư phạm Hà Nội Phần thi bật xa của một số thí sinh. Video: Dương Tâm

Cách nơi An và Bầu thi khoảng 500 m, hơn 800 thí sinh thi vào ngành Giáo dục thể chất tập trung ở khu vực sân vận động của trường để chuẩn bị cho bài thi bật xa và chạy 100 m.

Phạm Duy Đức, học sinh trường THPT số 2 Bảo Yên, Lào Cai, cho biết thoải mái khi dự thi bởi vốn yêu thích thể dục thể thao, tập luyện hàng ngày. Em cũng từng đạt giải ba Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh môn Điền kinh nội dung 4x100 m tiếp sức.

"Với phần bật xa, em chưa thử đo xem được bao nhiêu mét. Nhưng với phần chạy, em hy vọng hoàn thành trong khoảng 12 giây", Đức nói.

Gần đó, Vũ Thị Hân, học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt số 1, Bắc Ninh, đã hoàn thành bài thi bật xa từ đầu giờ sáng. Em nhìn nhận mình đã hoàn thành tốt, đúng phong độ khi tự tập ở nhà, với quanh mức 2,3 m.

Hân kể đam mê thể dục thể thao từ nhỏ, có thể chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, bóng rổ, điền kinh. Năm học trước, Hân đạt huy chương bạc bóng đá ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Còn năm học này, Hân đạt giải nhất đá cầu cấp tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).

"Em rất thích trở thành giáo viên thể dục. Bố mẹ em cũng ủng hộ", Hân nói. "Chiều nay, em thi tiếp nội dung chạy 100 m với mục tiêu 14 giây như khi tập luyện".

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình, bằng ba phương thức gồm: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thí sinh có thành tích, năng lực vượt trội; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp, thí sinh cần thi thêm môn năng khiếu. Tùy ngành, môn này có thể là hát, kể chuyện, bật xa, chạy 100 m, lý thuyết âm nhạc cơ bản, đọc nhạc, hình họa, trang trí...

Tổ hợp xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu của các ngành này như sau:

TT Ngành Chỉ tiêu dự kiến Số thí sinh đăng ký Tổ hợp 1 Giáo dục mầm non 150 1.617 Toán, Văn, Năng khiếu (Hát, kể chuyện) 2 Giáo dục mầm non - Sư phạm tiếng Anh 50 Toán/Văn, Anh, Năng khiếu (Hát, kể chuyện) 3 Giáo dục thể chất 90 816 Toán/Văn, Năng khiếu 1 (Bật xa), Năng khiếu 2 (Chạy 100 m) 4 Sư phạm Âm nhạc 90 386 Toán/Văn, Năng khiếu 1 (Hát), Năng khiếu 2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) 5 Sư phạm Mỹ thuật 80 383 Toán/Văn, Năng khiếu 1 (Hình họa), Năng khiếu 2 (Trang trí)

Năm ngoái, điểm chuẩn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT khối ngành Sư phạm của Đại học Sư phạm Hà Nội là từ 22 đến 29,3/30. Các ngành có thi môn năng khiếu lấy điểm từ 22,69 đến 25,66. Trong đó, ngành Sư phạm Mỹ thuật thấp nhất, còn Giáo dục thể chất cao nhất.

Dương Tâm