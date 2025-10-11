Thí sinh Miss Grand diễn trang phục áo tắm

Ngày 10/10, ban tổ chức công bố bộ ảnh thí sinh trong trang phục áo tắm để khán giả bình chọn. Người đẹp chiến thắng sẽ giành vé vào top 20 chung kết. Chuyên trang sắc đẹp Missosology, Sash Factor đánh giá cao nhiều thí sinh, xem họ là ứng viên cho vương miện.

Miss Grand Philippines - Emma Mary Tiglao - nằm trong nhóm nổi bật từ khi cuộc thi khởi động. Cô 31 tuổi, hiện là người mẫu, MC. Cô tốt nghiệp ngành du lịch tại Holy Angel University. Mary Tiglao có kinh nghiệm sân khấu do từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc.