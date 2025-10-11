Thí sinh Miss Grand diễn trang phục áo tắm

Ngày 10/10, ban tổ chức công bố bộ ảnh thí sinh trong trang phục áo tắm để khán giả bình chọn. Người đẹp chiến thắng sẽ giành vé vào top 20 chung kết. Chuyên trang sắc đẹp Missosology, Sash Factor đánh giá cao nhiều thí sinh, xem họ là ứng viên cho vương miện.
Miss Grand Philippines - Emma Mary Tiglao - nằm trong nhóm nổi bật từ khi cuộc thi khởi động. Cô 31 tuổi, hiện là người mẫu, MC. Cô tốt nghiệp ngành du lịch tại Holy Angel University. Mary Tiglao có kinh nghiệm sân khấu do từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc.
Emma Mary Tiglao catwalk tại vòng thi hôm 9/10.
Hình thể gợi cảm của Nariman Battikha, người Venezuela. Cô 30 tuổi, cao 1,8 m, là cử nhân Kinh tế Kinh doanh của Đại học Metropolitana, Caracas. Mỹ nhân đang nhận nhiều đánh giá cao về khả năng trình diễn, phong thái tự tin.
Phần trình diễn áo tắm của Nariman Battikha.
Miss Grand Indonesia - Vina Sitorus, 26 tuổi, hiện là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Vina Sitorus thắng cuộc thi trong nước hồi tháng 8 và giành quyền đến với sân chơi quốc tế.
Vina Sitorus tỏa sáng trong vòng thi áo tắm.
Sarunrat Puagpipat, thí sinh của chủ nhà Thái Lan. Cô cao 1,7 m, gương mặt cân đối. Qua các vòng thi phụ như Grand Talk, tài năng, thời trang, người đẹp thể hiện phong cách trình diễn cuốn hút.
Thí sinh của Mexico, Montserrat Villalva, tạo dáng trên lưng ngựa trong bộ ảnh. Cô 25 tuổi, cử nhân ngành Thú y và chăn nuôi tại Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Ngoài ra, cô hoạt động trong vai trò người mẫu, nhà hoạt động xã hội liên quan đến động vật.
Harriotte Lane trước đây là Miss International UK 2019 và đoạt á hậu 4. Giữa năm, cô được chọn thi Miss Grand. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp, làm người mẫu, cô nhận được sự đánh giá cao khi nhập cuộc.
Miss Grand Guatemala, Ana Lendl, 28 tuổi. Cô cao 1,71 m, có bằng cử nhân về digital journalism (Báo chí kỹ thuật số) và thiết kế nội thất (Interior Design).
Flavia López, 20 tuổi, sinh ra tại thành phố Trujillo, Peru. Cô đăng quang Miss Grand Peru hồi tháng 8, giành quyền đến với Miss Grand International 2025.
Đầu tháng 10, Flavia López gặp chấn thương đầu gối tại buổi tập luyện nhưng vẫn nỗ lực tham gia các hoạt động, vòng thi phụ.
Miss Grand Tanzania, Beatrice Alex Akyoo, 25 tuổi. Cô có bằng cử nhân nghệ thuật và thiết kế của University of Dar es Salaam, Tanzania.
Kalianna Diniz, người Brazil, là người mẫu kiêm doanh nhân. Cô giành quyền tham gia Miss Grand International hồi tháng 7.
Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia.
Mùa thi năm nay diễn ra ở Thái Lan, 77 thí sinh thế giới. Họ sẽ trải qua các thử thách như trình diễn áo tắm, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín trước khi bước vào chung kết ngày 18/10.
Tân Cao
Ảnh: MGI