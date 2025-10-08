Thái LanHoa hậu Peru - Flavia López - ngồi xe lăn diễn thời trang tại Miss Grand International 2025 do bị chấn thương đầu gối.

Ngày 7/10, các thí sinh trình diễn bộ sưu tập thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi. Flavia López ngồi xe lăn xuất hiện trên sàn runway, nhận nhiều tiếng cổ vũ của khán giả.

Người đẹp Peru ngồi xe lăn diễn thời trang ở Miss Grand Màn trình diễn của Flavia López trên xe lăn. Video: MGI

Cô nở nụ cười tươi, tạo dáng trong trang phục hở vai, eo. Người đẹp của Indonesia, Vina Sitorus, đẩy xe hỗ trợ Flavia López hoàn thành phần thi.

Flavia López gặp chấn thương đầu gối hôm 4/10 tại buổi tập luyện, phải nhập viện theo dõi và điều trị. Thông qua trang cá nhân, cô cho biết tình trạng không quá nghiêm trọng, cần thêm thời gian để hồi phục. "Nhờ sự hỗ trợ và phản ứng nhanh của ban tổ chức, tôi được các chuyên gia y tế chăm sóc chu đáo", người đẹp nói.

Người đẹp Peru nỗ lực dù gặp chấn thương tại Miss Grand International Flavia López tại một hoạt động hôm 6/10.

Dù thế, cô cho biết không bỏ cuộc. Những ngày qua, hoa hậu vẫn xuất hiện tại các hoạt động, khi chống nạng, lúc ngồi xe lăn, cộng với hỗ trợ của các thí sinh.

Hiện chỗ chấn thương của người đẹp vẫn được nẹp đai cố định. Khi di chuyển, cô hạn chế sử dụng giày cao gót. Flavia López hy vọng sớm khỏe để có thể tham gia trọn vẹn đêm chung kết.

Trên nhiều diễn đàn nhan sắc, khán giả gửi lời động viên, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần của Flavia López. Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đăng tải video của Flavia López, gọi cô là "chiến binh".

Flavia López, 20 tuổi, sinh ra tại thành phố Trujillo, hiện là người mẫu. Cô đăng quang Miss Grand Peru hồi tháng 8, giành quyền đến với Miss Grand International 2025. Trong hồ sơ gửi ban tổ chức, cô miêu tả bản thân có tính cách độc lập, hòa đồng và khiếu hài hước.

Ở chặng đầu, cô nằm trong nhóm thí sinh nổi bật với nét đẹp hiện đại, kỹ năng trình diễn tốt. Flavia López từng vào top 10 nhận bình chọn cao, được dự tiệc tối cùng chủ tịch cuộc thi - ông Nawat, hôm 1/10. Nhiều fan kỳ vọng mỹ nhân mang về chiếc vương miện thứ ba cho Peru, sau thành tích của người đẹp María José Lora (2017), Luciana Fuster (2023). Năm 2024, thí sinh Peru tại sân chơi nhan sắc là Arlette Rujel, giành á hậu 5.

Flavia López tạo dáng với đầm dạ hội đuôi cá trong bộ ảnh do ban tổ chức đăng tải hồi tháng 9. Ảnh: MGI

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia.

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta.

Mùa thi năm nay diễn ra ở Thái Lan, 67 thí sinh khắp thế giới tham gia. Họ sẽ trải qua các thử thách như trình diễn áo tắm, trang phục dân tộc, phỏng vấn kín trước khi bước vào chung kết ngày 18/10.

Tân Cao