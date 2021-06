Thí sinh Hoa hậu Việt Nam được cầu hôn trên máy bay

Phạm Ngọc Hà My - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 - được bạn trai doanh nhân cầu hôn trên máy bay, ngày 20/6.

Người đẹp cho biết bạn trai - anh Hùng Đinh - đã chuẩn bị một kịch bản công phu để làm cô bất ngờ. Trên chuyến bay Hà Nội - Quy Nhơn, tiếp viên hàng không đọc loa bức thư tình được anh viết trước đó: "Trong suốt 590 ngày quen em, đời anh đã thay đổi rất nhiều. Em thông minh, hài hước, thú vị, điều quan trọng nhất, anh được là chính mình khi ở cạnh em". Hà My rưng rưng nước mắt khi được bạn trai trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của tổ bay và các hành khách.

Hà My khoe nhẫn cầu hôn được bạn trai tặng trong chuyến bay. Ảnh: Facebook Hà My.

Bạn trai cô sinh năm 1980, là nhà sáng lập của một ứng dụng nổi tiếng, chuyên cung cấp giải pháp về thiết kế web. Hà My cho biết cô bị thuyết phục bởi sự hòa đồng, tình cảm của bạn trai. Cô hạnh phúc khi yêu và xây dựng tương lai với anh. Do dịch, cả hai chưa có kế hoạch cụ thể cho ngày cưới.

Phạm Ngọc Hà My sinh năm 1996, cao 1,73 m, vào Top 15 Hoa Hậu Việt Nam 2018, Hoa khôi Press Green Beauty 2019. Cô từng được chọn tặng hoa Tổng thống Donald Trump tại sân bay Nội Bài trong lần ông đến thăm Việt Nam vào tháng 11/2017. Hà My cũng từng dự Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung Suu Kyi trong các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Cô giao tiếp tốt tiếng Anh lẫn Pháp và có thể nghe hiểu tiếng Hàn, Trung. Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, người đẹp trở thành biên tập viên của một kênh truyền hình.

Hà My hát La Vie En Rose Hà My hát "La Vie En Rose". Video: Nhân vật cung cấp.

Vân An