Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 3 lần

Nếu như năm trước, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần thì năm nay được thực hiện ba lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 17/4, học sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển cùng với đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ ngày 27/4.

Thêm phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh được lựa chọn một trong hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Với phương thức trực tiếp, các em đăng ký tất cả thông tin trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021, từ ngày 27/4 đến 17h ngày 11/5. Các em không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.

Với trực tuyến - phương thức mới được triển khai trong năm nay, thí sinh ở những nơi đủ điều kiện có thể thực hiện. Các em sẽ đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Còn phần đăng ký nguyện vọng trực tuyến, các em thực hiện từ ngày 27/4 đến 17h ngày 16/5 (dài hơn đăng ký trực tiếp 5 ngày) và có thể điều chỉnh nhiều lần.

Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến ba lần

Nếu như năm trước, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần bằng trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi thì năm nay được thực hiện ba lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT và chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến. Thời gian trong 10 ngày, từ 7/8 đến 17h ngày 17/8.

Các thí sinh phúc khảo bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện. Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai sót nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin này và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng.

Sau đó, cán bộ ở điểm tiếp nhận sẽ cập nhật thông tin bổ sung trên cổng thông tin tuyển sinh. Thí sinh sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh. Các em lưu ý ghi đúng mã cơ sở đào tạo - nhà trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa.

Không để thí sinh trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đề án tuyển sinh của các trường phải cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin tuyển sinh theo quy định, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu, điều kiện sơ tuyển, xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng hay chính sách ưu tiên.

"Các trường phải có biện pháp kiểm soát điều kiện sơ tuyển khi yêu cầu thí sinh trong tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện, không thông báo thí sinh trúng tuyển dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, gây bức xúc xã hội", hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

Quy định này được đưa ra do thực tế những năm gần đây có hiện tượng thí sinh đỗ thành trượt do không đáp ứng tiêu chí phụ. Chẳng hạn năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội có khoảng 30 thí sinh đủ điểm trúng tuyển theo công bố của trường, nhưng không đáp ứng được điều kiện về điểm học bạ, đã đến trường nhập học 2-3 buổi nhưng sau đó bị thông báo trượt do trường hậu kiểm hồ sơ.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các trường có quy định mới, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đăng ký tuyển sinh của thí sinh, cần sớm công bố và có lộ trình triển khai phù hợp nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị.

Bên cạnh những điểm mới, hướng dẫn tuyển sinh năm 2021 vẫn giữ nhiều quy định quan trọng đã được nêu trong năm ngoái, ví dụ việc các trường phải công bố chỉ tiêu từng phương thức tuyển sinh.

Theo quy định này, các trường dùng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành phải xác định và công khai chỉ tiêu, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển cho từng phương thức.

Các trường cũng phải công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với các tổ hợp khác nhau, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các điều kiện khác. Mức điểm tối thiểu của từng bài thi hoặc môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định nhưng không trái với quy chế thi tốt nghiệp THPT và phải nêu rõ trong đề án tuyển sinh.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm, sức khỏe. Các trường sẽ căn cứ mức này để công khai mức điểm nhận đăng ký xét tuyển.

Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, các trường không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh đăng ký vào trường.

Dương Tâm