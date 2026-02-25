Thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đông nhất lịch sử

Gần 137.400 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 đánh giá năng lực (V-ACT) do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này hơn 134.700 em đã đóng lệ phí thi (360.000 đồng), theo thông báo của Đại học Quốc gia TP HCM, sáng 25/2. Đây là con số cao nhất trong lịch sử 8 năm của kỳ thi, trong bối cảnh hàng loạt trường thuộc đại học này chuyển sang xét tuyển kết hợp nhiều loại điểm, thay vì xét riêng như trước.

Từ ngày 28/3, thí sinh truy cập vào tài khoản để in phiếu báo dự thi. Đại học Quốc gia TP HCM lưu ý các em phải xuất trình bản chính căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi đến trường thi.

Trường hợp bản chính bị thất lạc vì bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên VNeID để làm thủ tục, đồng thời phải thực hiện các thủ tục chứng thực tại hội đồng thi.

Đợt 1 của kỳ thi diễn ra ngày 5/4, tại 15 tỉnh, thành phố, gồm: TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Điểm thi sẽ được công bố sau đó 12 ngày. Kết quả này hiện được 112 trường đại học, cao đẳng sử dụng để tuyển sinh đầu vào.

Danh sách 112 trường xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM

Đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 ở 9 địa phương, gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

TT Hoạt động Thời gian Đợt 1 Đợt 2 1 Thí sinh đăng ký dự thi 24/1-23/2 18/4-25/4 2 Thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh 28/3 16/5 3 Ngày tổ chức thi 5/4 24/5 4 Chấm thi 6-15/4 25/5-5/6 5 Thông báo kết quả 17/4 6/6

Đại học Quốc gia TP HCM cho biết cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tương tự năm ngoái, nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và so sánh kết quả giữa các năm. Đề gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó.

Phần Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề có 30 câu. Câu hỏi được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, từ đó yêu cầu thí sinh vận dụng, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật... Phần Sử dụng ngôn ngữ gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh với 60 câu. Cuối cùng là phần Toán học với 30 câu. Đề mẫu thi đánh giá năng lực 2026 của VNUHCM Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TP HCM, năm 2025. Ảnh: VNUHCM

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025 thu hút khoảng 152.800 thí sinh với hơn 223.000 lượt dự thi. Thủ khoa đạt 1.122/1.200 điểm.

Lệ Nguyễn