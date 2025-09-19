Thị phần xe gầm thấp cỡ D tháng 8 tại Việt Nam

Toyota Camry là xe bán nhiều nhất hàng tháng, tuy nhiên doanh số tháng 8 giảm so với tháng 7, K5 và Accord chỉ bán tổng 24 xe.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh số toàn thị phần xe gầm cao phân khúc D bán tổng 199 xe, ít hơn 17 xe so với tháng 7, tương ứng mức giảm 7,4%.

Toyota Camry là mẫu xe chủ lực của phân khúc, tiếp tục chứng kiến doanh số đi xuống kể từ tháng 4 đến nay. Camry bán được 175 xe trong tháng 8, ít hơn 18 xe so với tháng trước, tương ứng mức giảm 9,3%. Mức giảm doanh số ảnh hưởng chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam tháng 8.

Kia K5 bất ngờ với doanh số tăng từ 18 xe của tháng 7 lên 21 xe trong tháng 8, tương ứng mức tăng trưởng 16,7%. Đây là một tín hiệu tích cực cho K5 trong bối cảnh doanh số toàn thị trường đi xuống.

Honda Accord tiếp tục gặp khó trong việc cạnh tranh với đối thủ cùng phân khúc. Tháng 8, Accord chỉ bán 3 xe, trong khi tháng 7 bàn giao nhiều hơn chỉ một xe.

Mẫu xe còn lại trong phân khúc là Mazda6 không có kết quả bán hàng kể từ tháng 5.

Kia K5 là xe duy nhất phân khúc tăng trưởng dương trong tháng 8. Ảnh: Đắc Thành

Thứ tự xếp hạng trong phân khúc sedan cỡ D tính theo lũy kế không đổi so với tháng trước. Camry duy trì đỉnh bảng với 1.531 xe bán ra từ đầu năm 2025. K5 giữ hạng hai với 157 xe. Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda6 với 56 xe và Accord 24 xe.

Minh Vũ