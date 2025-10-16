Thị phần xe bán tải quý III tại Việt Nam

Ford Ranger bán 4.792 xe trong quý III, chiếm 68,9% thị phần xe bán tải, doanh số cả năm đạt 12.577 xe.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), doanh số xe bán tải tháng 9 là 2.531 xe, tăng trưởng 19,4% so với 2.120 xe của tháng 8. Lũy kế, khách Việt mua 6.953 xe bán tải quý III, tăng 18,4% so với 5.874 xe của quý II. Lượng xe bán tải bán ra tại thị trường Việt Nam tăng dần đều từ quý I với 5.455 xe.

Ford Ranger giữ vững "ngôi vương" xe bán tải tại Việt Nam. Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ bàn giao 1.683 xe trong tháng 9, tăng 11,4% so với tháng trước. Doanh số quý III của Ranger đạt 4.792 xe, tăng trưởng 19% so với 4.023 xe của quý II. Như vậy, doanh số của Ranger chiếm 68,9% thị phần xe bán tải ở Việt Nam.

Doanh số của Mitsubishi Triton tăng trưởng mạnh mẽ nhất phân khúc trong tháng 9 với tỷ lệ 100%, xếp thứ hai phân khúc. Triton bàn giao 484 xe, gấp đôi doanh số của tháng 8 với 242 xe. Trong khi quý III, mẫu bán tải của Mitsubishi bán tổng 998 xe, tăng 22,3% so với 816 xe của quý II.

Trái ngược với các đối thủ, Toyota Hilux là xe duy nhất giảm doanh số trong tháng 9. Hilux chỉ bán được 311 xe, giảm 5,7% so với 330 xe của tháng 8. Trong khi quý III bàn giao 1.031 xe, tăng 14,8% so với 895 xe của quý II.

Ở cuối bảng xếp hạng doanh số, Isuzu D-Max chỉ bán 53 xe trong tháng 9, nhiều hơn 16 xe so với tháng 8, tương ứng mức tăng 43%. Quý III, D-Max bàn giao được 132 xe, giảm 1,9% so với 140 xe của quý II.

Xét theo lũy kế năm 2025, Ranger bàn giao nhiều nhất phân khúc với 12.577 xe, nhiều gấp 2,2 lần so với doanh số của ba mẫu xe cộng lại, gồm Triton, Hilux và D-Max. Vị trí thứ hai thuộc về Mitsubishi Triton với 2.814 xe, tiếp đến là Hilux với 2.504 xe và 387 xe là doanh số của D-Max trong năm 2025.

Phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn có Navara, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản Nissan không công bố doanh số bán hàng.

