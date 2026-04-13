Thị phần xe bán tải quý I - Toyota Hilux bứt tốc

Hilux tăng trưởng mạnh mẽ với 1.649 xe bán ra trong quý I năm 2026, vượt xa con số 578 xe của quý I năm 2025.

Khép lại quý đầu tiên của năm 2026, thị trường xe bán tải Việt Nam ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Dù Ford Ranger vẫn là thế lực khó xô đổ, điểm nhấn lớn nhất của quý I thuộc về màn bứt tốc của Toyota Hilux.

Dựa trên báo cáo bán hàng của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), tổng lượng xe bán tải bán ra trong quý I năm 2026 đạt 7.039 xe, tăng trưởng 29% so với con số 5.455 xe của quý đầu năm 2025. Nhìn vào bức tranh tổng thể, sức mua của người dùng Việt đối với dòng xe bán tải tăng lên rõ rệt.

Sự tăng trưởng chung của thị trường mang đậm dấu ấn từ những biến động trong phân khúc bán tải của những mẫu xe chủ lực.

Ford Ranger duy trì vị thế độc tôn. Kết thúc quý I, mẫu bán tải của Ford vững vàng ở vị trí dẫn đầu với tổng doanh số 4.112 xe. So với mức 3.762 xe của quý I năm trước, mẫu bán tải Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 9,3%. Mặc dù doanh số sụt giảm trong tháng 2/2026 (tháng Tết âm lịch) chỉ đạt 809 xe, Ranger đã nhanh chóng trở lại với 1.449 xe vào tháng 3 để duy trì khoảng cách an toàn với phần còn lại.

Hilux thế hệ mới giúp doanh số của mẫu bán tải nhà Toyota hồi sinh. Ảnh: Lương Dũng

Hiện tượng quý I - Toyota Hilux có màn lột xác ấn tượng nhất. Từ mức doanh số lẹt đẹt 578 xe của quý I năm 2025, Hilux bứt phá lên 1.649 xe trong quý I năm 2026. Thế hệ mới thay đổi thiết kế, nâng cấp tính năng là những điểm mạnh khiến Hilux đạt doanh số tốt hơn trước.

Mức tăng trưởng kỷ lục lên tới 185% này không chỉ giúp mẫu bán tải của Toyota chiếm lĩnh vị trí thứ hai mà còn tạo ra điểm nhấn khi vượt mặt Ranger trong tháng 2 của năm 2026, đạt 871 xe so với 809 chiếc của Ranger.

Trái ngược với đà tăng của thị trường, Mitsubishi Triton là mẫu bán tải duy nhất phân khúc sụt giảm. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2026, Triton bán 972 xe, giảm nhẹ so với mức 1.000 xe của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, mẫu bán tải của Mitsubishi chỉ bán 63 xe vào tháng 2/2026 - tháng Tết âm lịch, sức mua toàn thị trường giảm, trước khi khôi phục vào tháng 3.

Dù xếp cuối bảng xếp hạng doanh số, Isuzu D-Max cho thấy những tín hiệu tích cực khi đạt 306 xe trong quý I năm 2026. Con số này cao gấp 2,6 lần so với kết quả kinh doanh khiêm tốn 115 xe của quý đầu năm 2025 - cho thấy tệp khách hàng thực dụng của D-Max đang dần mở rộng.

Quý I đầu năm 2026 khép lại với một bức tranh đầy hứa hẹn cho phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Trong khi Ranger vẫn duy trì vị thế "ông vua xe bán tải", thì sự trỗi dậy của Hilux chính là chất xúc tác nhất hâm nóng thị trường. Cuộc cạnh tranh trong các quý tiếp theo dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường khi các hãng xe liên tục điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa thị phần.

Trong phân khúc bán tải tại Việt Nam còn có Navara, mẫu xe của Nissan không công bố kết quả kinh doanh hàng tháng.

Lương Dũng