Thi lý thuyết lái xe sẽ dùng 600 câu hỏi mới từ tháng 6

Bộ đề với 600 câu hỏi sát hạch lái xe do Bộ Công an biên soạn sẽ áp dụng từ 1/6, sửa đổi hoặc bổ sung hàng trăm câu hỏi.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (thuộc Bộ Công an), bộ đề sát hạch lái xe cơ giới đường bộ mới gồm 600 câu hỏi sẽ được áp dụng từ ngày 1/6. So với bộ đề trước do Bộ GTVT biên soạn, số lượng câu hỏi trong bộ đề mới vẫn giữ nguyên, nhưng nhiều câu hỏi được sửa đổi, bổ sung.

Về cơ bản, bộ đề mới được thiết kế theo hướng bám sát và nâng cấp bộ đề cũ, theo lý thuyết trong các văn bản luật liên quan an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Vì vậy, cách học bộ đề lý thuyết mới sẽ không gây khó khăn cho học viên. Nhóm được sửa đổi, bổ sung, soạn mới nhiều nhất là quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ. Nhóm thay đổi ít nhất thuộc các câu về sa hình hoặc biển báo.

Các học viên tham gia kỳ thi sát hạch lái xe do Phòng CSGT TP Huế tổ chức. Ảnh: Phan Bé

Các câu hỏi trong bộ để mới được chia thành 6 chương: chương 1 gồm 180 câu quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; chương 2 gồm 25 câu văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; chương 3 gồm 58 câu kỹ thuật lái xe; chương 4 gồm 37 câu cấu tạo và sửa chữa; chương 5 gồm 185 câu báo hiệu đường bộ; chương 6 gồm 115 câu sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

So với bộ đề 600 câu cũ, bộ đề này đã không còn chương "nghiệp vụ vận tải". Những tài xế muốn điều khiển xe kinh doanh vận tải hiện nay sẽ phải hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ riêng để được cấp chứng chỉ hành nghề.

Với bộ đề 600 câu, số lượng câu hỏi sử dụng cho từng hạng lái xe cũng đã thay đổi so với trước đây, bởi các hạng giấy phép đã thay đổi. Theo đó, giấy phép lái xe (GPLX) hạng B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE (kéo rơ-moóc) sẽ sử dụng cả 600 câu, trong đó có 60 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng hay còn gọi là điểm liệt. GPLX hạng B1 là 300 câu, 30 câu điểm liệt. GPLX hạng A1, A là 250 câu, 20 câu điểm liệt.

Mỗi câu hỏi chỉ một đáp áp. Với câu điểm liệt, chỉ cần sai một câu trong nhóm này, học viên sẽ bị trượt phần lý thuyết.

Từ giữa tháng 5, CSGT hơn 10 tỉnh thành, trong đó có TP HCM, Huế bắt đầu tổ chức sát hạch giấy phép lái xe sau hơn hai tháng nhận chuyển giao từ ngành giao thông vận tải. Tuy nhiên, học viên có lịch thi từ ngày 1/6 trở đi mới sử dụng các câu hỏi ở bộ đề mới. Những học viên thi trước thời điểm này vẫn dùng bộ đề 600 câu do bộ GTVT biên soạn.

Hồ Tân