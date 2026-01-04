'Thi học kỳ I trước Tết Dương lịch để học sinh nghỉ ngơi đúng nghĩa'

Mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch, xung quanh không ít học sinh tranh thủ vẫn cầm theo tập vở để ôn bài.

Vì sau những ngày nghỉ là bước vào kỳ thi học kỳ I. Cảnh đó khiến tôi tự hỏi: Kỳ nghỉ của các em có thật sự là nghỉ ngơi đúng nghĩa?

Có một số trường đã tổ chức thi xong trước Tết Dương lịch, nhưng cũng có nhiều trường tổ chức thi học kỳ I vào các tuần kế cận sau Tết.

Tổ chức thi học kỳ I trước hoặc sau Tết Dương lịch đều có những lợi ích riêng:

Tổ chức thi sau Tết: Các con có thời gian để ôn thi trong các ngày nghỉ Tết, và kéo theo cha mẹ các con sẽ không đi du lịch hay các chuyến đi chơi dài ngày.

Tổ chức thi trước Tết: Các con được nghỉ ngơi ngày lễ, Tết đúng nghĩa, và gia đình của các con chủ động trong kế hoạch sum họp, du lịch. Nhờ thế cũng sẽ thực hiện những chuyến du lịch dài ngày, kích cầu du lịch rất lớn. Tạo sự gắn kết các thành viên trong gia đình. Học sinh và gia đình có kỳ nghỉ Tết đúng nghĩa.

Vậy chúng ta nên tổ chức thi học kỳ I các năm học như thế nào cho hợp lý? Tôi nghĩ các trường nên cố gắng xếp lịch, tổ chức cho học sinh thi học kỳ I trước dịp nghỉ Tết Dương lịch mỗi năm, vì những lợi ích đã kể trên.

Nguyễn Nha Trang