Régis Defurnaux (45 tuổi) là nhiếp ảnh gia người Bỉ chuyên chụp tư liệu ở nhiều khu vực như châu Á, Trung Đông, bán đảo Balkans châu Âu... Bộ ảnh "Theo dấu chân du mục Mông Cổ cùng đàn tuần lộc" của anh được New York Times giới thiệu trên mục The World Through a Lens (Thế giới qua ống kính máy ảnh).

"Một sáng sớm sương phủ kín thung lũng gần ngôi làng nhỏ Hatgal ở cực nam hồ Khovsgol, bắc miền trung Mông Cổ. Liếc nhìn những sinh vật ở giữa các hàng thông, tôi không thể phân biệt được đâu là bóng của những người du mục và đàn tuần lộc của họ", Régis kể.

Darima Delger (64 tuổi) và chồng bà là Uwugdorj Delger (66 tuổi) đang thu lượm đồ đạc và gỡ chiếc lò gỉ sét. Họ khoác chiếc áo choàng lên vai những đứa cháu đã ngồi sẵn trên lưng tuần lộc. Đàn tuần lộc đã đứng chờ sẵn im lặng như một bức tranh Flemish, tất cả đang chờ tới giờ xuất phát, chuyển nơi cắm lều mới.