Thêm tài xế thiệt mạng vì bơm túi khí lỗi

Hơn 20 năm trước, các hãng xe gật đầu đồng ý để Takata cung cấp túi khí. Đến năm 2013, nhiều nhà sản xuất xe hơi bắt đầu triệu hồi số lượng lớn xe trang bị túi khí Takata. Còn các báo cáo cho biết lỗi này có thể bắt đầu từ cả thập kỷ trước đó. Trong tháng 4 và 5/2013, tổng cộng 3,6 triệu xe bị triệu hồi. Đến tháng 6/2014, Takata thừa nhận hãng có lượng hóa chất được bảo quản không đúng cách và đã quản lý không đúng việc sản xuất chất nổ đẩy, loại được sử dụng trong túi khí, tại nhà máy ở Mexico. Ngày 23/6/2014, các hãng gồm BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan và Toyota công bố triệu hồi hơn 3 triệu xe trên toàn cầu do lỗi túi khí Takata. Tháng 7/2014, một phụ nữ người Malaysia đang mang thai thiệt mạng khi chiếc Honda City đời 2003 của cô gặp tai nạn. Nạn nhân, 42 tuổi, tử vong do mảnh vỡ kim loại từ túi khí ở vị trí tài xế cứa trúng cổ khi cô đang lái xe ở tốc độ khoảng 30 km/h thì bị một ôtô khác đâm trúng. Tháng 11/2014, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) yêu cầu Takata triệu hồi xe toàn cầu sau khi 10 hãng ôtô tại Mỹ gọi về sửa chữa hàng trăm nghìn xe có trang bị túi khí nguy cơ bị lỗi do Takata sản xuất. Tháng 5/2015, Takata chịu trách nhiệm với đợt triệu hồi lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp ôtô. Khoảng 40 triệu xe thuộc 12 thương hiệu với "túi khí có thể phát nổ và bắn mảnh vỡ nhọn vào mặt và cơ thể tài xế cũng như hành khách ở hàng ghế trước". Tháng 11 cùng năm, Takata bị phạt 200 triệu USD tại Mỹ. Tháng 5/2016, NHTSA công bố chiến dịch triệu hồi bổ sung với dự kiến 35-40 triệu bơm túi khí, với con số trước đó là 28,8 triệu bơm túi khí. Tháng 8/2016, một xe tải chở linh kiện túi khí Takata gặp tai nạn ở Quemado, Texas (Mỹ) và khiến thùng xe phát nổ, phá hủy một ngôi nhà và giết chết một phụ nữ trong đó. Tháng 1/2017, Mỹ kết tội 3 quan chức Takata vì túi khí phát nổ. Hãng đồng ý trả một tỷ USD, gồm 25 triệu USD tiền phạt, 125 triệu bồi thường cho các nạn nhân và 850 triệu bồi hoàn cho các hãng ôtô. Trong 2018, chính phủ các nước như Australia, New Zealand và Canada lần lượt triệu hồi hàng trăm nghìn xe lắp túi khí Takata. Tháng 12/2019, thêm 1,7 triệu xe bị triệu hồi do lỗi liên quan, ảnh hưởng tới 6 hãng xe. Hãng túi khí Takata tuyên bố phá sản vào tháng 6/2017. Công ty Nhật Bản không đủ khả năng chi trả cho khách hàng, các hãng xe và các khoản phạt. Từ đó, phải bán toàn bộ công ty với giá 1,6 tỷ USD. Quá trình thanh lý hãng túi khí Takata hoàn tất vào tháng 4/2018, đổi tên thành Joyson Safety Systems.