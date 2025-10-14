Thêm quả bom trồi lên khi bờ sông sạt lở

Nghệ AnNgười dân xã Đô Lương phát hiện quả bom dài hơn 2 m, còn nguyên kíp nổ cắm sâu bên bờ sông Lam, lúc 14h30 ngày 14/10.

Vị trí phát hiện bom thuộc bến phà cũ xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương, cách cầu Đô Lương khoảng 200 m.

Theo nhà chức trách, vừa qua xã Đô Lương mưa lũ liên tiếp, bờ sông Lam qua địa bàn sạt lở, ăn sâu vào bờ hơn 50 m, làm phát lộ quả bom.

Bom kích thước dài 2,2 m, phần thân chính dài 1,6 m, đuôi cánh quạt dài 0,6 m, đường kính thân 0,3 m, còn nguyên kíp nổ, nhiều vị trí trên thân còn mới, hiện chưa rõ trọng lượng. Lực lượng chức năng xác định bom sót lại sau chiến tranh.

Quả bom trồi lên bên bờ sông Lam ở xã Đô Lương, chiều 14/10. Ảnh: Ngọc Phương

Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương đã cử lực lượng căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường, báo cấp trên xin hướng xử lý để di dời hủy nổ quả bom. Hiện một số hộ dân làng chài xóm 3 Đặng Sơn đã được di chuyển đến vị trí an toàn.

Những năm 1968, trong chiến tranh chống Mỹ, nhiều xã thuộc huyện Đô Lương cũ hứng chịu hàng nghìn trận bom. Sau hòa bình, lực lượng chức năng đã nhiều lần rà phá bom mìn, song vẫn còn sót lại một số ít trong lòng đất.

Trước đó hôm 13/10, người dân xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện quả bom nặng 200 kg trồi lên khi bờ Ngàn Sâu sạt lở sau lũ lụt.

Đức Hùng