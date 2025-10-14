Bom 200 kg trồi lên khi bờ sông sạt lở

Hà TĩnhNgười dân chèo thuyền đi đánh cá, phát hiện quả bom nặng khoảng 200 kg, dài 1,5 m trồi lên bên bờ sông Ngàn Sâu.

Quả bom được anh Nguyễn Trọng Linh, 33 tuổi, cùng một số người dân tìm thấy tại khu vực bờ sông Ngàn Sâu, xã Hà Linh, trước đây thuộc huyện Hương Khê vào sáng 13/10.

Vị trí bờ sông nơi quả bom trồi lên. Ảnh: Hùng Lê

Bom dài 1,5 m, đường kính khoảng 25 cm, nặng 200 kg. Lực lượng chức năng xác định bom sót lại sau chiến tranh, ký hiệu đã bị mờ, vài điểm còn chữ số, thân hoen gỉ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Hà Linh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự khu vực 2 Vũ Quang đã phong tỏa hiện trường, căng dây, lắp biển cảnh báo, không cho người dân tiếp cận, đồng thời lên phương án trục vớt đưa bom đi tiêu hủy.

Một số điểm trên bom còn rõ chữ số. Ảnh: Hùng Lê

Bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hà Linh bị sạt lở 3-4 năm nay, gần đây đã ăn sâu vào đất sản xuất của người dân, chính quyền đang lên phương án khắc phục.

Trong chiến tranh, Hà Tĩnh là điểm trung chuyển chiến lược trên tuyến chi viện cho miền Nam, hứng chịu hàng nghìn trận bom. Sau hòa bình, lực lượng chức năng đã nhiều lần rà phá bom mìn, song vẫn còn sót lại một số ít trong lòng đất.

Đức Hùng