Thêm nhiều nước ngừng sơ tán ở Afghanistan

Tây Ban Nha và Australia tuyên bố kết thúc chiến dịch di tản tại Afghanistan, trong khi Anh thông báo sẽ ngừng hoạt động này "trong vài giờ tới".

"Chúng tôi sẽ xử lý thủ tục cho khoảng 1.000 người mà chúng tôi đã đưa vào trong sân bay. Chúng tôi cũng sẽ tìm cách tìm kiếm vài người trong đám đông, ở những nơi chúng tôi có thể. Nhưng nhìn chung quá trình xử lý thủ tục đã kết thúc và chúng tôi sẽ rời đi trong vài giờ nữa", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trả lời phỏng vấn hôm nay, đề cập đến quá trình sơ tán ở Afghanistan.

Wallace cho biết Anh đã "đóng cửa khách sạn Baron", nơi tập trung những người muốn bay đến Anh, vào 8h sáng nay (10h30 giờ Hà Nội). Họ cũng đóng cửa trung tâm xử lý đơn xin tị nạn và Cổng Abbey, một trong những lối vào sân bay Kabul và nằm trong số những khu vực bị nhắm mục tiêu trong hai vụ đánh bom liều chết hôm 26/8.

Những công dân Afghanistan được sơ tán từ Kabul đến căn cứ không quân Torrejon de Ardoz ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, hôm 24/8. Ảnh: Reuters.

Gần 14.000 công dân Anh và Afghanistan đã được sơ tán trong chiến dịch của London kể từ giữa tháng 8, nhưng Wallace thừa nhận "thực tế đáng buồn là không phải ai cũng có thể rời đi".

Động thái của Anh đưa ra sau hai vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul hôm 26/8, khiến ít nhất 90 người chết, bao gồm 13 lính Mỹ, và 150 người bị thương. Phiến quân Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), chi nhánh tại Afghanistan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thừa nhận đứng sau vụ tấn công.

Chính phủ Tây Ban Nha hôm nay cũng tuyên bố chấm dứt chiến dịch sơ tán tại Afghanistan, với hai chuyến bay quân sự cuối cùng đã đến Dubai, chở theo 81 công dân Tây Ban Nha, 4 binh sĩ Bồ Đào Nha và 83 người Afghanistan làm việc cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và NATO.

Thông báo của chính phủ Tây Ban Nha cho biết thêm rằng những người này sẽ được đưa tới căn cứ quân sự Torrejon de Ardoz, gần Madrid, bằng phi cơ của hãng hàng không Air Europa. Quân đội Tây Ban Nha đã sơ tán tổng cộng 1.898 người Afghanistan, gồm những nhân viên làm việc cho phương Tây và gia đình họ, cùng nhân viên đại sứ quán Tây Ban Nha ở Kabul.

Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay cũng ra thông báo tương tự, cho biết các binh sĩ Australia đã được sơ tán khỏi Kabul vài giờ trước hai vụ đánh bom, nói thêm rằng quá trình sơ tán không còn an toàn do tình hình an ninh quá bất ổn. Morrison thừa nhận một số người có visa tới Australia vẫn bị kẹt ở Afghanistan, nhưng Canberra không nắm được con số chính xác.

Các vụ đánh bom liều chết đã làm trầm trọng thêm cơn hoảng loạn trong những ngày cuối cùng của chiến dịch sơ tán tại Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiếm soát phần lớn đất nước. Lực lượng này đặt hạn chót sơ tán là ngày 31/8 và các bên cũng đồng ý tuân thủ.

Ánh Ngọc (Theo AFP, Reuters)