Thêm nhiều loại xe được miễn phí đường bộ

Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe dừng hoạt động 30 ngày trở lên sẽ không phải nộp phí đường bộ.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 364/2025 có hiệu lực từ 1/1/2026, thay thế nghị định 90/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ.

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định: Xe ôtô không bao gồm xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Trong khi đó, Nghị định 364/2025 mới ban hành quy định xe ôtô được cấp chứng nhận đăng ký xe, gắn biển số xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật là đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ, trừ các đối tượng được miễn thu phí theo quy định tại nghị định.

Do đó theo quy định mới, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ sẽ không thuộc đối tượng chịu phí.

Nghị định 364 cũng sửa đổi quy định về trường hợp xe ôtô không chịu phí sử dụng đường bộ, bao gồm: xe bị hư hỏng không sử dụng được; xe bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số; xe bị tịch thu; xe bị tạm giữ trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Các trường hợp như xe đăng ký ở Việt Nam song hoạt động ở nước ngoài từ 30 ngày trở lên. Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên cũng không phải nộp phí.

Nghị định mới còn quy định chung "xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên" không phải nộp phí sử dụng đường bộ.

Xe kinh doanh vận tải dưới 10 chỗ được điều chỉnh phí đường bộ từ 130.000 lên 180.000 đồng mỗi tháng. Ảnh: Giang Huy

Trước đây, chỉ có xe của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải dừng lưu hành từ 30 ngày trở lên mới thuộc đối tượng không chịu phí. Với quy định mới, sẽ áp dụng chung cho tất cả các đối tượng nếu có nhu cầu dừng nghỉ lưu hành từ 30 ngày trở lên.

Nghị định mới cũng bổ sung thêm xe của "hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh" cùng với xe của doanh nghiệp không sử dụng hệ thống đường bộ, hoạt động trong phạm vi đất nội bộ là khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học cũng sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ, bổ sung thêm so với quy định cũ áp dụng trong phạm vi trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga; cảng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng.

Điều chỉnh phí đường bộ của xe kinh doanh vận tải

Nếu như Nghị định 90/2023 quy định mức thu phí đối với xe con dưới 10 chỗ ngồi của cá nhân là 130.000 đồng/tháng; của tổ chức là 180.000 đồng tháng thì tại Nghị định mới quy định theo hướng phân loại mức phí giữa xe kinh doanh vận tải hoặc không.

Cụ thể, với xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) không kinh doanh vận tải sẽ áp dụng mức phí là 130.000 đồng/tháng; xe kinh doanh vận tải là 180.000 đồng/tháng.

Các loại xe khác mức phí đều giữ nguyên như quy định trước đây và chỉ cập nhật khái niệm về loại xe theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 như: "xe chở người dưới 10 chỗ ngồi" thành "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)", "Xe chở người dưới 25 chỗ" thành "xe chở người đến 24 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)", "Xe chở người dưới 40 chỗ" thành "xe chở người đến 39 chỗ (không kể chỗ của người lái xe)".

Mặt khác, do chu kỳ kiểm định của xe ôtô xác định theo loại phương tiện và thời gian sản xuất nên không còn chu kỳ kiểm định 18 tháng, nên Nghị định mới cũng bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng để phù hợp.

Theo quy định trước đây tại Nghị định 90/2023 về phương thức tính, nộp phí, ngoài phương thức nộp phí theo chu kỳ kiểm định còn phương thức nộp phí theo năm dương lịch và nộp phí theo tháng.

Nghị định mới đã bỏ phương thức nộp phí theo tháng, chỉ còn phương thức nộp phí theo chu kỳ kiểm định và phương thức nộp phí theo năm dương lịch.

Anh Duy